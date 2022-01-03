ناهد إمام



أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الماضي 2021 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليارات دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.



وأوضح رئيس الهيئة ـ في بيان امس ـ أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20 ألفا و694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 18 ألفا و830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5%.



وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال العام 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث سجلت عائدات القناة 6.3 مليارات دولار مقابل 5.6 مليارات دولار خلال عام 2020 بزيادة قدرها 720 مليون دولار.



وأكد رئيس الهيئة أن المؤشرات الخاصة بحجم التجارة العابرة لقناة السويس (متمثلة في الحمولات الصافية) نجحت في تخطي نسب الزيادة في معدلات نمو التجارة العالمية، فعلى الرغم من أن نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا خلال العام المنصرم، وفقا لبيت الخبرة Clarksons بلغت 3.7% جاءت نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المارة عبر القناة نحو 8.5%، كذلك زادت حجم تجارة الحاويات المارة بالقناة بنسبة 7.2% خلال عام 2021، فيما بلغت نسبة الزيادة بحجم تجارة الحاويات عالميا 6% خلال نفس الفترة، وبلغت نسبة الزيادة في حجم تجارة البضائع الصب المارة عبر القناة 19.5% مقابل 4.1% وهي نسبة الزيادة العالمية في حجم تجارة البضائع الصب خلال عام 2021.



وأشار إلى أن التقارير الملاحية خلال عام 2021 رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بعام 2020، حيث ارتفعت أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 36.6% من 686 سفينة عام 2020 إلى 937 سفينة عام 2021، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 10.1% ليصل إجمالي عددها الى 5186 سفينة حاويات مقابل 4710 سفينة خلال عام 2020، فيما بلغت نسبة زيادة أعداد سفن الصب 15.3% بواقع 5893 سفينة مقابل عبور 5113 سفينة خلال عام 2020 وهى الزيادة التي انعكست على تحقيق طفرة بالمؤشرات العامة لسفن الصب العابرة كأعلى معدل تسجله في تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد حيث تخطت إيراداتها حاجز المليار دولار لأول مرة في تاريخ القناة، كما استحوذت قناة السويس على نحو 15.7% من إجمالي تجارة الحبوب المنقولة بحرا عالميا بإجمالي كمية بضائع 83.5 مليون طن.



وشدد الفريق ربيع على أن المؤشرات الخاصة بمعدلات الأداء خلال عام 2021 تعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري، في ظل تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو ما أثمر تسجيل أعلى معدل جذب للسفن بواقع 4920 سفينة وتحقيق أكبر إيراد خاص بالسياسات التسويقية منذ تطبيقها بلغ 1.1 مليار دولار من إجمالي إيرادات القناة خلال العام الماضي، كما لعبت الجهود التسويقية بصفة عامة دورا كبيرا في زيادة أعداد السفن التي تعبر القناة لأول مرة وتحقيق رقم قياسي غير مسبوق بعبور 1532 سفينة محققة إيرادا قدره 597.6 مليون دولار.