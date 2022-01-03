القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021 ـ 2022.



وذكر المركز - في بيان امس - أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن اجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ في موعدها المحدد وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير المقبل، حتى 17 فبراير، ولمدة 15 يوما، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وفي سياق متصل، تم البدء في الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، وتم التنبيه على جميع المديريات باتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بتعقيم وتطهير اللجان ومنع التجمعات وضبط عملية الدخول والخروج من اللجان والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب، مع قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان، لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وللحفاظ على سير العملية الامتحانية دون أزمات أو معوقات.