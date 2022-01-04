بداح العنزي



أوصت اللجنة البيئية في المجلس البلدي امس بإحالة الكتاب المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، والأعضاء محمد الرقیب، د.علي بن ساير، م.مها البغلي، أحمد هدیان، فهيد المويزري، عبدالعزيز المعجل، د.حسن كمال، وحمد المدلج، ومشعل الحمضان، وعبدالله الرومي، بشأن الأنشطة البشرية الخاطئة التي تؤدي الى خلل وتدهور شديد في البيئة البرية الى الجلسة الرئيسية.



وأحالت اللجنة الكتاب المقدم من الاعضاء مشعل الحمضان وأحمد هديان ومحمد الرقيب ود.حسن كمال، حمد المدلج وم. مها البغلي بشأن مناقشة زيارة موقع السالمي للإطارات وحجم الكارثة البيئية الى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد، وأعادت الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن الزام أنشطة غسيل السيارات بإعادة تدوير المياه الى اللجنة لمخاطبة «البيئة»، وحفظت الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن تخصيص أماكن للحيوانات النافقة «الجيف»، كما احالت الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بضرورة استخدام تقنية صناديق القمامة تحت الأرض في المدن الاسكانية الجديدة الى الجهاز التنفيذي لمخاطبة الاسكان، كما أحالت اللجنة اقتراح العضوين مشعل الحمضان، وم.مها البغلي بشأن فرز القمامة داخل المجمعات التجارية وخارجها، وكتاب الهيئة العامة للبيئة بشأن اقتراح العضوين مشعل الحمضان، وم.مها البغلي بشأن فرز القمامة داخل والمجمعات التجارية وخارجها، والاقتراح المقدم من العضو السابق يوسف الغريب بشأن فرز وإعادة تدوير النفايات ووضع سلات المهملات المتعددة في المجمعات والأسواق الى اللجنة القانونية.



ووافقت اللجنة على اقتراح العضو م.عبد السلام الرندي بشأن عمل استبيان شهري إلكتروني لقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى النظافة بالكويت ومناقشته كل 3 أشهر بالجلسة الرئيسية، كما تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.مها البغلي بشأن إعادة تدوير المياه الرمادية في المساجد والمدارس والمباني العامة، اضافة الى الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.مها البغلي بشأن توفير المزيد من حاويات النظافة على الشواطئ، وأحالت الاقتراح المقدم من العضو م.مها البغلي بشأن منع استخدام بالونات ومسدسات الماء خلال الأعياد الوطنية الى الجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارة الداخلية.



كما تمت إحالة الاقتراح المقدم من العضو عبدالله الرومي بشأن إزالة جميع السفن المهملة والمتهالكة بطول الشريط الساحلي وتحديدا بمنطقة الدوحة الشمالية الى الجهاز التنفيذي لمخاطبة الهيئة العامة للبيئة وأحالت كتاب الجمعية الكويتية لحماية البيئة بشأن توصيات ورش الخبراء الافتراضية المتخصصة «تقليل الهدر والتخلص من النفايات» الى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير مفصل، وكتاب مختار ضاحية عبدالله السالم ورئيس اللجنة التنسيقية لمدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية بشأن طلب تخصيص موقع لتجميع النفايات المختلفة داخل الضاحية الى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير مفصل.