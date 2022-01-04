بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس بالموافقة على الاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان، بشأن تخصيص موقع لإنشاء مطار جديد بالمنطقة الشماليـــة.

ورفضت اللجنة الاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان بشأن تحويل الإشـــارات المروريـــة بالجهراء إلى دوارات، كما أحالت الكتاب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تخصيص موقع لاستزراع الروبيان بمنطقة شمال الصبية إلى اللجنة الفنية.



ووافقت على الاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان بشأن تسمية أحد شوارع الجهراء باسم الشهيد عبدالعزيز سندالصليلي وطلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة غرب الجهراء بجوار جمعيات النفع العام، وطلب وزارة الشؤون إضافة نشاط تخزين ضمن الموقع المخصص لجمعية الهلال الأحمر بمنطقة أمغرة الصناعية.



وأحالت اللجنة الاقتراح المقدم من الأعضاء حمدي العازمي، فهيد المويزري، محمد الرقيب، بشأن تخصيص أرض جنوب القيروان الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض استعمالها في السكن الخاص إلى لجنة تقصي الحقائق المكلفة ببحث الكتب المعطلة بالمشروع.