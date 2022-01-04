محمد راتب



أكد رئيس لجنة المشتريات في جمعية الوفرة السكنية التعاونية سليمان ظاهر الرشيـــــدي فــي تصريـــح لـ «الأنباء» أن مجلس الإدارة ودع العام 2021 بإنجازات نوعية أثمرت إضافات حقيقية على مستوى الخدمات المقدمة، والتي مهدت لتوزيع 12% أرباحا على المساهمين حيث تجاوز صافي الربح مليون دينار، مشيرا إلى أنه جرى إيداع مليون دينار في البنوك.



وأضاف أن من الإنجازات الإنشائية افتتاح فرع ق6 وفرع المكتبة والقرطاسية اللذين ساهما في دعم الملاءة المالية وزيادة المبيعات، وفتحا الباب واسعا أمام تنظيم مهرجانات تسويقية وأخرى للمستلزمات المدرسية، مشيرا إلى أن جمعية الوفرة تتميز بافتتاح أفخم فرع تموين على مستوى الكويت من حيث صالة الاستقبال التي تنافس الفنادق الفخمة.



وفيما يتعلق بالجانب التسويقي والمهرجانات بيّن: إننا قمنا بإطلاق مهرجانات ضخمة خلال العام اشتملت على تخفيضات كبيرة على جملة واسعة من الأصناف والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية إضافة إلى خصومات مميزة للمساهمين، مبينا أن من المهرجانات النوعية التي جرى إطلاقها معرض للوازم البر والمكشات الذي يعد الأكبر من جهة توافر المنتجات والمساحة.



وذكر الرشيدي أنه جرى توزيع وتفعيل بطاقة المساهم التي وفرت الكثير من الجهد والوقت وساهمت في تنظيم العديد من الأمور، موضحا أن عام 2021 شهد توزيع 10 سلال على المساهمين وسلة رمضانية هي الأكبر على مستوى الكويت، مختتما أننا مستمرون في الإنجازات والعمل على خدمة المساهمين والمستهلكين على مختلف المستويات، حيث جرى تدشين خط سير باصات المواصلات كخدمة مميزة تقدم لسكان المنطقة تضاف إلى ما يتم التحضير والتجهيز لتنفيذه خلال الفترة المقبلة.