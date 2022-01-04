محمد راتب



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية السالمية التعاونية علي مناحي الفزير أن عام 2022 سيكون حافلا بالإنجازات النوعية على مختلف المستويات، حيث تم وضع خطة واستراتيجية لإحداث تطويرات غير مسبوقة والانتقال بالمركز المالي والإداري نحو الصدارة.

وذكر الفزير في لقاء خاص مع «الأنباء» أنه ولتنفيذ هذه الاستراتيجية فإن العمل جار لتوسعة فرع التموين، وإنشاء فرع في ق2 مقابل فندق الهوليداي إن بمساحة 200 م2، مشيرا إلى أن النتائج المالية للعام 2021 مبشرة، ونتوقع مبيعات تتجاوز 22 مليون دينار، فإلى التفاصيل:



بداية، حدثنا عن المركز المالي للجمعية.



٭ استطعنا في جمعية السالمية التعاونية في العام 2020 تحقيق مبيعات وصلت إلى 21.386 مليون دينار ومن المتوقع أن ترتفع إلى 22 مليون دينار في 2021 بحسب مكتب التدقيق، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير لنا وخصوصا أن النتائج المميزة السابقة كانت كما يرى البعض عامة في الجمعيات بسبب أزمة كورونا وازدياد الطلب على السلع، إلا أننا كسرنا هذه الفكرة وحطمنا هذه المقولة وأثبتنا أن المركز المالي القوي يزداد قوة ولا يخضع للاستثناءات، وبخصوص الاحتياطي القانوني بلغ 3.2 ملايين، والودائع 4.1 ملايين، والنتائج المقبلة ستكون بعون الله أفضل ومبشرة بالخير.



كم نسبة الأرباح التي قمتم بتوزيعها عن السنة المالية 2020؟



٭ قمنا بتوزيع 10% وهي أعلى نسبة مسموح بها من وزارة الشؤون، ونطمح لتوزيع النسبة الجديدة الأعلى في العام 2021.



لننتقل إلى الجانب الإنشائي، هل هناك نية لاستحداث فروع وتطوير مباني الجمعية؟



٭ نسعى دائما الى التطوير والتحديث، ولكن الأمر مرتبط بالمخصصات المالية للإنشاءات، وقد تم في بداية العام 2021 افتتاح فرع حمود الناصر برعاية وكيل التعاون سالم بطاح الرشيدي وبحضور الرئيس السابق للجمعية د.سعد الشبو ود.عبدالله الهاجري وبعض الأعضاء في ق11، والفرع بمساحة 1400 م2 ومبيعاته اليومية ما بين 6 و7 آلاف دينار، وقد جرى قبل أيام افتتاحه لمدة 24 ساعة.



ما جديدكم في المشاريع الإنشائية؟



٭ من مشاريعنا المستقبلية توسعة فرع التموين، فالفرع الحالي لا يلبي الاحتياجات من حيث المساحة والخدمات المقدمة، واستطعنا الحصول على موافقة الوزارة وننتظر اختيار المقاول للتوسعة الجديدة، وقد وصلنا إلى الخطوات الأخيرة، وسنحرص على أن يكون بأحدث التصاميم ومنافسا للجمعيات الكبرى على مستوى الكويت كلها من حيث صالة الاستقبال والخدمات المقدمة.



وبالإضافة إلى ذلك حصلنا على موافقة من الوزارة لإنشاء فرع في ق2 مقابل فندق الهوليداي إن، حيث نمتلك قطعة أرض هناك، ونحن في طور اختيار المقاول للبناء بمساحة 200 م2.



تحظون بسمعة طيبة في توفير الأصناف وتنظيم المهرجانات والعروض ما الذي تقومون به للمحافظة على هذه السمعة؟



٭ نحرص على توفير كل ما هو جديد على الدوام، وقد قمنا ولأول مرة في تاريخنا بتوزيع سلة فبراير وبعدها وزعنا سلة رمضان مقابل 5 فلوس فقط وهي تشمل مواد غذائية وأواني منزلية ومنظفات ومواد استهلاكية وكان لها صدى طيب، ونعد مساهمينا الكرام بمفاجآت في العام 2022.

وبالإضافة إلى ذلك نحرص كل يوم سبت على تنظيم مهرجان للخضار والفواكه وبعض المواد الاستهلاكية التي يتم اختيارها بعناية فائقة ما ينعكس زيادة في المبيعات.



وصلنا إلى محطة ينتظرها بفارغ الصبر المساهمون وهي المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية، ماذا أطلقتم وما جديدكم؟



٭ بالطبع الأنشطة الاجتماعية مهمة للغاية بالنسبة للمساهمين، فقد قمنا بتكريم المتفوقين وتحديدا العشرة الأوائل على المنطقة بحيث حصلوا على هداياهم في مجلس الإدارة وهذا الأمر بالطبع بسبب ظروف فرضتها علينا جائحة كورونا، إضافة إلى تقديمنا عروضا على الفنادق والمنتجعات والشاليهات سواء فنادق مارينا وريجنسي وغيرها، إلى جانب الدعومات على المعاهد الصحية، بأسعار مميزة وخصم يصل إلى 50%، ولم نغفل أيضا الجانب التعليمي من خلال دعمنا للدراسة في المعاهد التعليمية.

وبعد قرار السماح بدعم الشاليهات والعمرة سنقوم بتنظيم رحلات مميزة للمساهمين وفق الإجراءات المعتمدة من الوزارة.