ضاعف مصرف سورية المركزي، سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي بنسبة 100%.



وأعلن ذلك في نشرته الرسمية أمس ليصبح سعر الدولار الواحد 2525 ليرة سورية بالحد الأقصى، و2500 ليرة سورية بالحد الأدنى من السعر.



وبحسب النشرة الصادرة عن المصرف، بدأ العمل بهذه النشرة اعتبارا من أمس حتى إشعار آخر، دون ذكر تفاصيل إضافية حول سبب مضاعفة السعر الرسمي.



ونهاية عام 2021 الماضي، كان سعر صرف الدولار الرسمي محددا بالحد الأدنى 1250 ليرة سورية، و1262 ليرة بالحد الأعلى، بعد أن حدده المصرف في يونيو 2020. كما ضاعف مصرف سورية المركزي امس، سعر صرف اليورو أمام الليرة، وحدده بـ 2835 ليرة سورية، بدلا من 1415 ليرة.



وأصبح سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية يقارب سعر صرفه في نشرة المصارف والصرافة التي ضاعفها المصرف في ابريل 2021، لتصل إلى 2512، بدلا من 1256 ليرة سورية.



بينما سجل الدولار الأميركي في السوق السوداء أمس 3610 ليرة سورية، بحسب موقع «الليرة اليوم» المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية.