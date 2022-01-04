تسلمت وزارة الصحة السورية أمس، مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من الصين، اضافة الى مستلزمات مخبرية لتشخيص الإصابات.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن وزير الصحة د.حسن الغباش قوله للصحافيين خلال مراسم تسلم اللقاحات إن هذه المنحة الرابعة المقدمة من الصين تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين، وأن اللقاحات والمستلزمات المخبرية تشكل دعما كبيرا للقطاع الصحي في مواجهته لوباء كورونا، معتبرا أنها دليل حرص القيادة الصينية على تعزيز العلاقات مع سورية بمختلف المجالات واستمرارها.



بدوره، بين سفير الصين بدمشق فنغ بياو أن بلاده تبذل أقصى جهودها لدعم الاستجابة العالمية لمكافحة فيروس كورونا وتحقيق تعاون دولي أكبر في هذا المجال ولاسيما مع ظهور متحورات جديدة.



وقال إن هذه المنحة تأتي في إطار تنفيذ تعهد الرئيس تشي جينبنغ للرئيس بشار الأسد في اتصالهما الأخير، حيث استطاعت الصين الشعبية السيطرة على وباء كورونا مؤخرا.



وأعرب السفير الصيني عن أسفه لأن بعض الدول الغربية لا تدعم جهود وصول اللقاحات لجميع الدول ما سبب فجوة في نسب التغطية على المستوى العالمي معتبرا أن ذلك دليل على نفاق الولايات المتحدة والدول الغربية بما يخص حقوق الإنسان.



يذكر أن دفعة اللقاحات هذه هي الرابعة التي تتسلمها وزارة الصحة من الصين، حيث تسلمت في منتصف نوفمبر الماضي الدفعة الثالثة وكانت عبارة عن نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 27 إصابة جديدة، كما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2.905 حالات وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.



وبذلك رفع العدد الإجمالي إلى 50.337 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة حكومة دمشق.



يضاف إلى ذلك تسجيل 122 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 32.761 حالة، سجلت 4 وفيات ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 2.905 وفق بيان صادر عن الوزارة.



وتخصص الوزارة رابطا للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس.