عبدالعزيز المطيري



قال النائب بدر الحميدي انه انتهى من اعداد قانون لإنشاء مدينة طبية متكاملة، حيث سيتم تحديد الموقع الخاص بها بالتنسيق مع بلدية الكويت.



وقال الحميدي لـ «الأنباء» ان المدينة الطبية المقترحة ستتميز بالموقع والتصميم والاداء، وهذه بعض متطلبات المشروع الذي أمل ان تتفهم الحكومة الحاجة اليها ويتم تنفيذها لمصلحة المواطن والوطن وايقاف الهدر المالي في العلاج بالخارج.



واضاف: اتمني ان يكون لدينا صاحب قرار لتنفيذ المدينة الطبية المتخصصة في العلاج فقط لتحل محل «العلاج بالخارج»، بحيث تكون فيها ادارة محلية وتصمم فيها عدة مستشفيات متخصصة تستجلب الاطباء المتخصصين العالميين لجميع الامراض ليكون استدعاؤهم شهريا مع جهازهم التمريضي لتتم من خلالهم معالجة المواطنين كل في اختصاصه.



وقال الحميدي ان المدينة الطبية سيحدد موقعها بالتعاون والتنسيق مع بلدية الكويت كما هو مبين بالمخطط قرب وزارة الصحة بطول كيلومتر ونصف وعرض 2 كيلو، وتكون مكونة من عدة مستشفيات حسب التخصص، وتغطي جميع الاختصاصات المحتاجة.



واشار الى انه سيتم انشاء فلل سكنية للاطباء او انشاء فندق خمس نجوم مع غرف اجنحة للاطباء، كما يتم انشاء مساكن لجهاز التمريض المرافق للاطباء المختصين والاداريين، مع توفير وانشاء الخدمات التي ترتبط بخدمة للاطباء ومساكن التمريض، مع انشاء بعض المطاعم والمقاهي والحدائق وصالة رياضية لممارسة الرياضة مع حمام سباحة، وبهذا المشروع نتمنى الانتهاء من ارسال المرضى للعلاج بالخارج نهائيا واغلاق المراكز الصحية في الخارج.



وزاد الحميدي: لهذا اتمنى ان يرى هذا المشروع النور الذي سيوفر على الدولة مليارات الدنانير وسنقدم هذا القانون الأسبوع القادم.