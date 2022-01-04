استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر كلا من نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، وأمين سر المجلس فرز محمد الديحاني، ومراقب المجلس أسامة عيسى الشاهين، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.عبيد الوسمي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية م.أحمد الحمد، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني، وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.



حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.



كما استقبل سمو ولي العهد، حفظه الله، بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



كما عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب.



وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، وأمين سر المجلس النائب فرز الديحاني، ومراقب المجلس النائب أسامة الشاهين، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب د.عبيد الوسمي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب م.أحمد الحمد، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.