أعربت الفنانة كندة علوش عن سعادتها بردود الفعل التي وصلتها عن مسلسل (ستات بيت المعادي) الذي انتهى عرضه مؤخرا.



وقالت علوش - في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بعد انتهاء عرض المسلسل فانا سعيدة بردود الفعل التي وصلتني وعن دور مريم الذي استمعت بادائه ، متمنية أن تكون لعبت الدور ووصلته بإخلاص.



وعبرت عن شكرها لكل فريق العمل وللمخرج المتميز محمد سلامة الذي استمتعت بالعمل معه ، موجهة شكرها لكل الفنانيين والنجوم الذين تشرفت بالعمل معهم.



مسلسل "ستات بيت المعادي" مأخوذ من فورمات أجنبي وعرض في 12 حلقة على إحدى المنصات الرقمية، وجرت أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث تنقسم قصة المسلسل إلى 3 قصص وكل قصة تدور حول "جريمة قتل" في أزمنة مختلفة، ولكل قصة خط درامي مختلف وأبطال مختلفين.



ويشارك في بطولة المسلسل أحمد وفيق، وكندة علوش، وإنجي المقدم، وتارا عماد، وصبري فواز، وإخراج محمد سلامة.

وعادت كندة علوش مؤخرا إلى الحياة الفنية بعد غياب، حيث قدمت حكاية بعنوان "ضي القمر" من الموسم الأول لمسلسل "إلا أنا" إخراج أحمد حسن، وشارك في بطولتها محمد علاء، ومحمد شاهين، وزينب غريب، وريهام نبيل، وياسمين موافي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وناقشت قضية التلقيح الصناعي.