أثنت الفنانة نهال عنبر على سيناريو مسلسل "الحلم" حيث أنه ينتمي للدراما الاجتماعية الهادفة التى تتناول أهمية غرس القيم والمعاني الاصيلة داخل المجتمع، معربة عن أملها في أن يحظى دورها على قبول واستحسان الجمهور.



وقالت عنبر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط -:"إن مسلسل "الحلم" ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الهادفة التي تجمع شمل الأسرة حول شاشة التليفزيون وتساهم في نشر الإيجابيات، مشيرة إلى أن المجتمع يتأثر بما يقدمه الفن من موضوعات مختلفة تساعد على تغيير العديد من السلوكيات المرفوضة.



وأضافت أنها تقدم خلال أحداث العمل نموذجا للأم الأصيلة التي تسعى لتربية ابنها بشكل صحيح،حيث تنشأ بينهما عدة خلافات لعدم إعجابها بتصرفاته وتحاول جادة أن تصلح من أحواله وتصحح له العديد من المفاهيم الخاطئة، لافتة إلى أن المسلسل يركز على ضرورة الاهتمام بالشباب ويلقي الضوء على خطورة التفكير الخاطئ وأهمية تعديل السلوكيات المرفوضة في المجتمع.



وأوضحت عنبر أنها انتهت من تصوير نحو نصف مشاهدها في العمل وتكثف حاليا تصوير مشاهدها المتبقية، لافتة إلى أن العمل يعتمد على البطولة الجماعية ومن تأليف محمد رجاء وإخراج حسني صالح، ويشارك في بطولته كل من صابرين،رانيا فريد شوقي، محمد رياض، أنوشكا، نضال الشافعي، كمال أبو رية،صلاح عبد الله، مدحت تيخة، ياسمين جمال، محمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب.



من جهة أخرى، لفتت عنبر إلى أنها تقرأ حاليا أحد النصوص لعمل درامي جديد، مشيرة إلى أنها ستحسم خلال الأيام المقبلة أمر مشاركتها في المسلسل،بعد انتهائها من قراءة السيناريو الخاص به وتفاصيل دورها فيه.