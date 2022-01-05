لا خوف من خلط اللقاحات.. والحديث عن جرعة رابعة سابق لأوانه



عبدالعزيز الفضلي



طمأن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند المواطنين والمقيمين، بأن الوضع الصحي الحالي أفضل بكثير من الموجات السابقة، مشددا على أهمية الحرص والمداومة على التقيد بالاشتراطات الصحية وتلقي الجرعة التعزيزية.



وأكد د.السند ـ خلال اللقاء الحواري في جمعية المعلمين ـ ان العالم يواجه موجة غير مسبوقة في سرعة وحدة الإصابات بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون الجديد وعلينا الحذر واتباع التعليمات والارشادات من السلطات الطبية.



وأعلن انه تم رصد 15 متحورا لفيروس كورونا آخرها «اوميكرون» الذي ظهر في 9 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى ان ذلك تم اكتشافه في الدول المتقدمة التي تملك اجهزة قادرة على التعرف عليه.



كما أكد انه لا خوف من خلط اللقاحات بين الجرعتين الأولى والثانية، مشيرا إلى ان الدراسات اثبتت الامان في ذلك وتم استخدامه مع الجرعة التعزيزية منذ العام الماضي في دول العالم.



وأوضح د.السند: أحب أن أكون واقعيا، لاسيما ان الناس تتمتع بوعي عال، لافتا إلى انه يحرص على قول الحقيقة والكل على دراية الآن، ويجب ان تصل الحقيقة بلا تهويل وكل شي محسوب بالنسب، مشيرا إلى انه اذا كانت في الخلط مخاطر فنحن اول الناس نمتنع عنه.



وأكد أن الحديث عن الجرعة الرابعة سابق لأوانه وعلينا التركيز على الجرعة الثالثة التعزيزية، مشيرا إلى أن القرار ليس سياسيا بل هناك لجنة وطنية للقاحات بوزارة الصحة تضم عددا من العلماء والكفاءات الوطنية بالكويت، وأي قرار يتخذونه سيكونون هم أول من يطبقونه.