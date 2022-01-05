أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء عن تسجيل 1482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 السابقة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 420796 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا» إنه تم تسجيل 201 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 412274، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 98%.

وأوضح السند أنه لم يتم تسجل أي حالات وفاة جراء الإصابة ليستقر إجمالي عدد الحالات المسجلة عند 2468 حالة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ تسع حالات، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 6054 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد- 19) إلى 38 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 22159 ليصبح مجموع الفحوصات 6047491، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 6.7%.