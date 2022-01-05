عبدالعزيز الفضلي



استأنف أمس طلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر اختباراتهم وسط اجراءات احترازية مشددة وضعتها الادارات المدرسية بالتنسيق مع المناطق التعليمية، حيث كشفت مصادر لـ«الأنباء» انه تم التشديد على عدم السماح بدخول الطالب غير المحصن لاداء الامتحان ما لم يقدم شهادة «بي سي ار»، مشيرة الى ان ذلك يأتي تطبيقا للاشتراطات الصحية المتفق عليها بين وزارتي الصحة والتربية، متمنية من الجميع التعاون لما فيه مصلحة ابنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية.



من جهة أخرى، تلقى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب كتابا من وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف يطلب من خلاله عمل زيارات ميدانية لمدارس المرحلة الثانوية، وجاء في الكتاب الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: تهدي وزارة الداخلية خالص تحياتها الى جهتكم مقرونة بأطيب التمنيات متمنين لكم دوام التوفيق والسداد، ونحيطكم علما ان عمل زيارات ميدانية لمدارس الثانوية العامة فرصة جيدة لتعريف الطلبة على أقسام اختبار القيادة بمحافظات الكويت الست وإبراز دورها والتعرف على التميز للتطوير المستمر في الأداء وضمان جودته وتذليل العقبات والمشاكل التي تواجههم أثناء تأدية اختبار القيادة من دعم وإسناد وتوجيه وإرشاد.

ولفت الى ان الهدف من الزيارات هو: تعريف الطالب بإدارة التعليم وأقسام الاختبار وشرح الاختبار النظري والعملي، وتزويد الطالب بالقوانين والقرارات المرورية بشكل مباشر، وإتاحة فرصة للمشرفين للتعرف على مشاكل الطلاب، وتدعيم الجوانب الايجابية والتدريب على الاختبارات النظرية والعملية، وتنمية قدرات الطلاب على التفكير العلمي السليم.



لذا يرجى التفضل بالإيعاز لجهة الاختصاص لديكم للتنسيق مع الجهة المختصة لدينا «شؤون التعليم بالإدارة العامة للمرور» لعمل زيارات ميدانية لمدارس الثانوية العامة بمختلف محافظات الكويت الست.