وسط إجراءات احترازية صحية استثنائية تقدم طلبة الجامعة العربية المفتوحة في الكويت صباح أمس لأداء اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، حيث جهزت الجامعة الكنترول ولجان الاختبارات وفق الاشتراطات الصحية لضمان التباعد الاجتماعي، مع الالتزام بلبس الكمامات وتعقيم الأيدي طوال فترة وجود الطلاب داخل الحرم الجامعي.



هذا، وأكد مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت أ.د. نايف بجاد المطيري خلال جولة تفقدية للطلبة أثناء الاختبارات أن الأمور طبيعية ولله الحمد، مؤكدا الحرص على الطلبة وسير الاختبارات وفق تعليمات وتوجيهات مجلس الجامعات الخاصة والاشتراطات الصحية المطبقة والمعممة، متمنيا لجميع أبنائنا الطلبة التوفيق والنجاح في هذه الاختبارات التي تأتي تحقيقا للعودة الآمنة التدريجية للحياة الطبيعية إن لم تستجد أي أمور مستقبلية، في ظل جائحة كوفيد-19 التي آلمت الجميع.



وأشار إلى أن الجامعة تمتلك عيادة مجهزة مع طاقمها الطبي وغرف عزل مختصة لأسوأ الأمور، لا قدر الله، كما أنها حرصت على توفير جميع المستلزمات من معقمات وكمامات ومطهرات وملصقات إرشادية وأجهزة فحص والكاميرات الحرارية عند دخول بواباتها الخاصة بالقاعات الدراسية، إضافة إلى تطبيق المسافات والتباعد وعدم الكثافة في الفصل الدراسي الواحد، حيث لمسنا الالتزام التام من طلبتنا الأعزاء وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بكافة التعليمات والاشتراطات.