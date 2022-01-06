قالت وزارة الخارجية إن «بيانات سفارات الكويت المتعلقة بما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا والإجراءات المطلوب اتخاذها من المواطنين تشدد على حث المواطنين الراغبين في السفر لغير الحالات الضرورية على تأجيل سفرهم إضافة إلى حث المواطنين المتواجدين في الخارج على ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات والضوابط التي تضعها السلطات الصحية المعنية في هذه الدول».



وأوضحت «الخارجية» في بيان لها أن «الأوضاع السائدة حاليا لا تتطلب المغادرة وعودة أبنائنا الطلبة الدارسين في المؤسسات التعليمية حول العالم أو المرضى الذين يتلقون علاجهم ومرافقيهم» مشددة على أن «سفارات الكويت والمكاتب الفنية المعنية برعايتهم على تواصل معهم ولم تطلب منهم المغادرة في الوقت الحالي».