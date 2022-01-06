أكد سفيرنا لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الامم المتحدة في فيينا صادق معرفي أن اختيار الكويت لقيادة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) يعكس دورها المتميز في خدمة المنظمة وفي استقرار أسواق النفط العالمية.



وقال السفير معرفي في تصريح لـ «كونا» بمناسبة اختيار الخبير النفطي الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما جديدا للمنظمة إن «الكويت لعبت بالتعاون مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي دورا بارزا في تماسك المنظمة والحد من انعكاسات العوامل الجيوسياسية على سوق النفط العالمية».



وأضاف أن اختيار الغيص لرئاسة «أوپيك» يأتي في ظروف وتحديات صعبة في ظل تبعات ازمة فيروس (كورونا المستجد - كوفيدـ19) على أسواق النفط والطلب العالمي على الطاقة.



وأشار إلى أدوار الوساطة البناءة التي قامت بها الكويت على امتداد ستين عاما لحل العديد من النزاعات داخل المنظمة وما تتمتع به من حكمة وموقف معتدل وتصالحي في حل أو تجميد العديد من التجاذبات التي شهدتها سوق النفط وانعكاسات ذلك على أسعار النفط.