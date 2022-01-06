محمد راتب



أعلن رئيس جمعية العدان والقصور التعاونية عبدالله عامر العجمي أنه تم إيداع مليون دينار في بنك الكويت الدولي لتبلغ ودائع الجمعية 6.4 ملايين دينار، الأمر الذي يعكس قوة المركز المالي، حيث إن آخر عملية زيادة في الوديعة كانت في عام 2011 بمبلغ 73500 دينار فقط، مشيرا إلى أن الجمعية في تقدم مستمر والنتائج مبشرة.



وزف البشرى خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله السند وأمين الصندوق فهد الشمري ورئيس لجنة المشتريات ماجد العازمي، ورئيس قسم المحاسبة ياسر جمال بأن أرباح العام الحالي ستكون مفاجئة في ظل الانتهاء قريبا من سوق القصور رقم 2 الذي يجري حاليا عمليات تأثيثه تمهيدا لافتتاحه ليكون إضافة نوعية للمركز المالي والخدمي، إلى جانب مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية لتطوير ممشى العدان والقصور ليكون بحلة جديدة وتوفير احتياجات روداه، ونحن بانتظار الرد قريبا.



وفيما يتعلق بالخدمات المقبلة، أوضح أنه جار التحضير لتنظيم رحلات للعمرة قريبا بعد صدور قرار من الشؤون بعودتها، إضافة إلى إطلاق أكثر من مهرجان شهري بعد افتتاح سوق القصور رقم 2 وذلك للتعويض عما فات المستهلكين والمساهمين سابقا، مبينا أن هناك خطة تسويقية تم وضعها لتنظيم المهرجانات والعروض.

واختتم العجمي بأن الجمعية مستعدة لتوزيع أي نسبة أرباح تحددها الشؤون حتى لو بلغت 15%، فالمركز المالي قوي والمساهمون يستاهلون، وقد تم أخيرا توزيع 10% عن السنة المالية 2020.