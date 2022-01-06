محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية صباح السالم التعاونية أحمد محمد هلال العتيبي في تصريح لـ«الأنباء» توقيع عقد تصميم أول فرع للتموين في منطقة صباح السالم بمساحة 1000 م2 وهو مكون من سرداب ودور أرضي، وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس البلدي لتخصيص الأرض ق10 بجانب السوق المركزي رقم 2.



وذكر خلال توقيع العقد بحضور أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي والممثل القانوني لدار التعمير للاستشارات الهندسية أنه بعد الحصول على الموافقات اللازمة تم طرح الفرع للتأهيل على المكاتب الاستشارية ورست على دار التعمير للاستشارات الهندسية، وجرى توقيع العقد لوضع التصميم وإعداد كراسات الشروط تمهيدا لطرحها على المقاولين للقيام بعمليات البناء والتشييد.



وأشار إلى أن مجلس الإدارة وضع نصب عينيه أن يكون الفرع علامة بارزة في منطقة صباح السالم من حيث الخدمات النوعية المقدمة، والتصاميم وفق أحدث طراز، إضافة إلى تخصيص استراحة للرجال وأخرى للنساء وتوفير خدمات الضيافة.



وكشف العتيبي عن وجود دراسة لتقديم خدمة تسلم السيارات للتموين لفئتي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يكون فرعنا أول فرع على مستوى الكويت يوفر خدمة توصيل التموين للسيارات الخاصة بالفئتين.