خمس حيل ونصائح لمنع ضباب النظارات الناتج عن الكمامات

هناك العديد من النصائح والحيل لمنع الضباب على النظارات، وهذه من أهم النصائح:



٭ اغسل نظارتك بالصابون: اذا قمت بغسل النظارات بالصابون، فإن هذا يخلق طبقة رقيقة على العدسات ما يحد من ظهور الضباب. ويمكنك استخدام صابون خال من العطر وقم بمزجه بالماء الدافئ، ثم انقع نظاراتك فيه واتركها تجف في الهواء.

وعندما ترتدي نظارتك بعد ذلك، يجب أن تمنع جزيئات الصابون الموجودة على العدسات الضباب.

ومن الأفضل ترك النظارات تنقع طوال الليل، لكن إذا كنت ترغب في ارتداء النظارات على الفور، فتأكد من مسحها برفق باستخدام أقمشة من الألياف الدقيقة، والتي تأتي عادة مع نظارتك.



٭ استخدم المناديل: يمكنك وضع منديل تحت الجزء العلوي من القناع للمساعدة في التقاط الهواء والرطوبة والحفاظ على عدساتك خالية من الضباب.

وللقيام بهذه الحيلة اليدوية بشكل صحيح، يجب أن تطوي منديلا إلى نصفين وتضع الحافة المستقيمة على طول السلك على مستوى الأنف.

وتأكد من أن لديك إمدادات ثابتة من الأنسجة في متناول اليد حتى تتمكن من تغيير الأنسجة بمجرد أن تصبح رطبة من أنفاسك.



٭ قم بتغيير وضع الأقنعة والنظارات: إذا سحبت قناعك وسحبت نظارتك لأسفل، فقد يمنع ذلك أنفاسك من الارتفاع لأعلى.

ولكن إذا قمت بذلك، فهناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار، مثل التأكد من أن القناع لا يزال يغطي ذقنك بعد سحبه لأعلى.



٭ لف أحزمة القناع: أحد الاختراقات التي شوهدت عبر الإنترنت لمنع العدسات من الضبابية هي لف أحزمة القناع مرة واحدة قبل ارتدائها ووضعها خلف الأذنين. ومن الجانب، بمجرد أن تقوم بلفها، ستبدو الأشرطة المطاطية مثل شكل الرقم ثمانية.

ويعد هذا أمرا رائعا لإيقاف الضباب لأنه يعيد توجيه أنفاسك عن طريق الضغط قليلا نحو الأسفل على الجزء العلوي من القناع. ورغم ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة تخلق فجوة طفيفة بين القناع والوجه ما قد يجعلك عرضة للخطر.



٭ ضبط الأسلاك على مستوى الأنف: يساعد السلك عند مستوى الأنف على إغلاق الجزء العلوي من القناع ويمنع تسرب الهواء الدافئ من خلاله.

وإذا كان قناعك لا يحتوي على سلك أنف ولا يمكنك صنعه، يمكنك ببساطة تأمين الجزء العلوي والجوانب من القناع بشريط جراحي للحصول على نفس الحماية.

عن «ميرور البريطانية»