عواصم ـ وكالات: وعد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بردّ "صارم" على التظاهرات غير المسبوقة التي تهزّ بلده الواقع في آسيا الوسطى والتي اجتاح خلالها متظاهرون مباني حكومية واتهم مجموعات ارهابية باثارة اعمال شغب واحتلال مرافق الدولة، طالبا الدعم من تحالف عسكري مدعوم من موسكو.



وانقطعت خدمة الانترنت وشبكة الهواتف النقالة وامتدّت حركة الاحتجاج بعد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن بغرب البلاد، إلى ألماتي العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد.



وقال الرئيس قاسم جومارت توكاييف باللغة الروسية على التلفزيون الكازاخستاني، "كرئيس، من واجبي حماية أمن مواطنينا وسلامتهم، وأن أقلق على سلامة أراضي كازاخستان"، مضيفًا أن لديه نية "التصرف بحزم قدر الإمكان".



وصرّح بأن هذه الاضطرابات أدت إلى "هجمات ضخمة على قوات الأمن" التي سقط في صفوفها قتلى وجرحى، مضيفًا أن "مجموعات من عناصر إجرامية تضرب جنودنا وتهينهم، وتسحلهم عراةً في الشوارع وتعتدي على النساء وتنهب المتاجر".