حصل العلماء على قوة المجال المغناطيسي الدقيقة في سحابة جزيئية، وهي منطقة وسط النجوم تبدو جاهزة لتشكيل النجوم، من خلال التلسكوب الراديوي الصيني "فاست" الذي يبلغ طول قطره 500 متر، وأيضا يُطلق عليه اسم "عين السماء الصينية".



وباستخدام تقنية الامتصاص الذاتي الضيق لطيف الهيدروجين (HINSA)، اكتشف العلماء بشكل واضح تأثير زيمان، أي تقسيم الخط الطيفي إلى عدة مكونات للتردد في وجود مجال مغناطيسي. ويعد "فاست" المسبار المباشر الوحيد لتحديد قوة المجال المغناطيسي بين النجوم.



وتظهر النتيجة أن مثل هذه السحب تحقق حالة فوق حرجة، وهي نقطة حرجة عندما تنهار إلى نجوم، حدثت في وقت مبكر عما كان يُعتقد سابقا بناء على النموذج القياسي.

ونشرت الدراسة في دورية "نيتشر" .