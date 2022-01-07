في إطار جهوده المجتمعية والتطوعية، أطلق البنك الأهلي المتحد مبادرة إنسانية جديدة، وزع خلالها عدد من البطانيات على عمال التنظيف والبناء وأصحاب المهن البسيطة، لمساعدتهم على مواجهة اشتداد موجة البرد، وتوفير شتاء دافئ لهم.

وتعليقا على هذه المبادرة الإنسانية، أفادت رئيس التواصل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي في تصريح صحافي: إن البنك صاحب دور ريادي في تقديم الدعم والمساندة والرعاية للفئات الأكثر احتياجا سواء مباشرة أو بالشراكة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت التميمي: تعكس هذه المبادرة عن مدى التزام البنك تجاه الفئات المحتاجة ومحدودي الدخل، والذين يقومون بأعمال ضرورية في خدمة المجتمع، ومن القيم الإنسانية والإسلامية أن نخفف عنهم وطأة موجة البرد التي تشهدها البلاد في فصل الشتاء، فضلا عن دور هذه المبادرة في تنمية روح المسؤولية المجتمعية لدى موظفي البنك ومنحهم فرصة المشاركة في الأنشطة الموجهة لخدمة المجتمع.

وأشارت إلى حرص البنك الدائم على ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية المستدامة عبر مد يد العون والمساندة، إما عبر المؤسسات الخيرية العاملة في الحقل الإنساني، أو من خلال توزيع المساعدات على المحتاجين بشكل مباشر كما تم في تنفيذ هذا المشروع.