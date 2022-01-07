عبدالكريم أحمد



عقدت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان أمس أولى جلسات محاكمة المواطنة المتهمة بقتل وحبس جثة ابنتها داخل دورة مياه منزل العائلة في منطقة السالمية طوال 5 سنوات.



وسألت المحكمة المتهمة عن ارتكابها الجريمة، إلا أنها أنكرت، وذكرت أنها وجدت ابنتها ملقاة على الأرض وبدت عليها علامات الوفاة فخشيت أن تبلغ أحدا وأغلقت على جثتها.

وشهد أحد أبناء المتهمة أن والدته كانت تبلغه بأنها تحبس شقيقته وتمنعها من الخروج، إلى أن طفح كيله وأبلغها بأنه يعتزم الخروج مع شقيقته والسكن بمفردهما فكشفت له أنها توفيت فأبلغ عنها.



وكانت محكمة الجنايات حددت في جلسة 26 ديسمبر الماضي أمس موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة المواطنة المتهمة بعد أن أمر قاضي تجديد الحبس في جلسة 12 ديسمبر باستمرار حبسها لمدة أسبوعين.



وكانت المتهمة قد سئلت خلال أول مثول لها أمام قاضي التجديد عن ارتكابها تهم القتل العمد وحجز الحرية وإخفاء جريمة، إلا أنها أنكرتها جميعا.

يشار الى ان اكتشاف واقعة العثور على الفتاة تم بعدما أبلغ شقيقها عمليات وزارة الداخلية في 26 أكتوبر الماضي عن ان شقيقته توفيت وقامت والدته بالتحفظ على الجثة منذ تاريخ وفاتها العام 2016 بمنزل في منطقة السالمية، وعليه تحركت الاجهزة الأمنية وتبين لها ان الواقعة حقيقية.