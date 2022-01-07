إعداد: هادي العنزي

الغوص الحر والصيد بالمسدس البحري من اجمل الهوايات البحرية التي يمارسها الشباب اليوم، فيها المغامرة والاكشن والتحدي، ولا تكتمل صورة الغوص الا من خلال برواز الدورات التخصصية التي تجنب صاحبها المخاطر، وتنمي الثقة بالنفس، صفحة «بحري» تلتقي اليوم بالغواص محمد الفرحان الذي حدثنا عن افضل مواسم الغوص وانواع الاسماك العابرة التي يبحث عنها كل غواص، وما هي افضل المغاصات الخارجية التي تمتاز بوفرة الصيد واحجام الاسماك، كما اطلعنا الفرحان على اكبر خطر على الغواص، وما هي السمكة العنيدة التي تحتاج للتركيز والركادة للفوز بها، والنصائح التي قدمها لاخوانه الغواصين المبتدئين وحثهم على عدم المكابرة والمجازفة لأجل سمكة، والتمسك بقوانين الغوص الناجح، فإلى التفاصيل:



تولعت بحب البحر والصيد منذ الصغر وكنت أرافق الوالد أثناء رحلات صيده للمحادق الشمالية وقد تعلمت منه أمورا كثيرة، منها الموادع والترديع وحسبة المايات ومواسم الأسماك وأشياء أخرى كثيرة، ومع مرور الوقت واعتمادي على نفسي بدأت بمرافقة الأصدقاء برحلات صيد كثيرة، بعدها دخلت مع بعض الربع الى هواية أخرى وهي عالم الأعماق «الغوص» بالمعدات في سنة 2004 وبعد تمكني منها اتجهت الى الغوص الحر في سنة 2010 فكانت من أجمل وأحلى الهوايات البحرية التي مارستها لأن فيها تحديا ومغامرة وأكشن.



أفضل مواسم الغوص



ويضيف: أفضل أماكن الغوص في الصيد تكون في الجنوب مثل الأرياق بعدها الجزر مثل أم المرادم وكبر وقاروه وقوعة أم ديرة وهذه المناطق تمتاز بصفاء الماء ووفرة الصيد وكثرة الأسماك بأحجام طيبة، أما في الشمال فيصعب فيه الغوص بسبب أن المايه دلخه وتكون الرؤية شبه معدومة ولكن ممكن الواحد يغوص على الأسياف، وأفضل مواسم الغوص تكون في شهر مايو ولغاية نهاية شهر يونيو وقتها يدخل علينا السمچ العابر مثل السكن والچنعد والامبرجاك والشقار والحلوايوه وأنواع سمك الحمام.



مغاصات خارجية



ويتابع: هناك مغاصات خارجية في دول أخرى ممتازة لممارسة الغوص وقد غصت في المملكة العربية السعودية غوصا حرا وأيضا في عُمان التي تعتبر حلما لكل غواص لأن فيها صيدا قويا وأحجاما طيبة من الأسماك وجربت غوص السكوبا دايف مع معدات حق تصوير المرجان والاستكشاف في تايلند والمالديف.



أكبر خطر على الغواص



ويضيف: أساسيات الغوص الناجح أولا أنك تتعلم صح وتأخذ دورة معتمدة، ثانيا تغوص على حد قدرتك وقدرة السيفتي اللي وياك حتى تتجنب المشاكل التي ممكن تحصل لك فجأة، ثالثا تخطط للغوصة تخطيطا صحيحا وتكون جاهزا ولياقتك عالية حق الغوصة لأن الغوص الحر حاله حال أي رياضة لازم تتمرن طوال الموسم حتى تستطيع الغوص وانت مرتاح، أما موضوع المجازفة واللامبالاة وانك تشد على نفسك بسبب سمچة فهذا أكبر المخاطر على الغواص لأنك تنسى نفسك وتلحق سمچة نازلة عمق انت مو متدرب عليه.



تعلموا صح ولا تكابرون



ويقول: دخلت دورات في غوص المعدات وحصلت على ليسن دايف ماستر بالمعدات وحصلت على المستوى الأول والثاني كان بالغوص الحر عند الكابتن أحمد عباس غير عن دورات الغوص بالمعدات ولياسن المعدات شي ولياسن الغوص الحر شي ثاني وتدريبها مختلف تماما عن بعض، وأقول حق إخواني الغواصين المبتدئين تعلموا صح ولا تكابرون، فالبحر لا يعرف صغيرا أو كبيرا والمشاكل انت تتسبب بها لنفسك، أسس نفسك صح عند مدرب معروف وليسن معتمد وربك الحافظ.



الچنعدة قوية وعنيدة



ويضيف: سمكة الچنعد «دوارة» الغواصين لأنها نادرة وتتمتع بالقوة فهي عنيدة وصيدها يحتاج الى تركيز وأغلب الوقت تكون بأحجام كبيرة وطعمها حلو بالأكل والتصوير، صيدها أغلب الوقت يكون صعبا لكن إذا حضرت الكل يقدر يصيدها ويستمتع بسحبتها، وأنصح الكل بأن يستمتع بالهواية وان يصيد على قدر حاجته تاكل وتصور وتستمتع بالصيد ولا تسرف بالصيد علشان الشو الإعلامي وأهم شي لا تضغط على نفسك علشان سمچة.



ختامية



واختتم الفرحان قائلا: يجب التركيز على السمچة وانك تعرف امكانيات وتجهيز مسدسك وهل يناسب الرمية او لا وكل سمچة مع الممارسة والخبرة راح تعرف وين ترميها وفي اي وقت ترميها وأنا أستخدم مسدسات من نوع pathos أنصح فيه لأنه دقيق وخفيف، وربي يحفظ الجميع ويرزقهم الصيد الطيب.