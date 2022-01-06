ناصرالعنزي



خطف الكويت الصدارة من كاظمة بعد فوزه على الشباب بهدفين مقابل لا شيء في ختام الجولة الثامنة لدوري stc الممتاز ليرفع رصيده إلى "19" نقطة بفارق نقطتين عن البرتقالي الثاني، في حين ظل الشباب على رصيده ب"4" نقاط في المركز قبل الأخير.



وسجل هدفي الأبيض الكونغولي مبوكاني "56" وفيصل زايد من تسديدة رائعة سكنت شباك حارس الشباب سعد العنزي "71".



ولم يتمكن الكويت من الوصول إلى مرمى خصمه في الشوط الأول بسبب التكتل الدفاعي للخصم رغم ان مدربه نبيل معلول لعب بنهج هجومي بحت معتمدا على ثلاثي المقدمة زايد ومبوكاني وابراهيم كميل وفي الوسط عبدالمحسن تركماني وطلال الفاضل وعلي حسين، وأهدر لاعبوه الفرص المتاحة لهم، وصد الحارس العنزي الكرات المصوبة نحو مرماه ، ولكن في الشوط الثاني نجح لاعبوه في تسجيل هدفين بعدما أرهقوا دفاع الخصم فخرجوا بنقاط ثمينة.



أما الشباب فقد قاوم في الشوط الثاني بعدما لعب أفراده بحماسة شديدة وخاصة خط الدفاع المكون من محمد الموسوي وعلي فورد ومحمد عيد وعبدالعزيز القطان ، وتغير حال الفزيق في الشوط الثاني وتلقت شباكه هدفين.

‫وأدار المباراة الحكم سعد الفضلي وجاءت قراراته سليمة.