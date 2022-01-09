عبدالكريم العبدالله



أعادت وزارة الصحة تشكيل اللجان وفرق العمل، والتي أوقفت العمل بها منذ نهاية ديسمبر العام الماضي.



وطلبت وزارة الصحة من جميع قطاعاتها الالتزام بالضوابط والشروط الخاصة بهذا الشأن، وأهمها الحاجة الفعلية لعمل اللجان.



وتضمنت الضوابط أن يتم التقيد والالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بتنظيم فرق العمل واللجان، وتحديد الأعداد المقررة لكل من فريق العمل واللجنة المطلوب تشكيلها، بالإضافة الى أن يكون طلب تشكيل اللجان وفرق العمل حسب الحاجة الفعلية للعمل، وعلى أن تكون الاختصاصات المناطة إليها مختلفة عن طبيعة الاختصاصات الأصلية للجهة الطالبة، كما جاء في الضوابط أن تتولى لجنة مختصة دراسة الطلبات التي تتقدم بها قطاعات الوزارة المختلفة لتشكيل اللجان وفرق العمل، وذلك لتحديد مدى الحاجة لها من عدمه، كما يجوز للجنة المختصة استدعاء رئيس اللجنة أو أحد أعضاء الفريق لاستيضاح المبررات المقدمة منه لتشكيل اللجنة.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2820 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 430920.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 313 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 413309، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 96%.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2471 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 12 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 15140 فيما وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيدـ19) إلى 87.



وأضاف ان عدد المسحات التي تم إجراؤها في الفترة نفسها بلغ 30862 ليصبح مجموع الفحوصات 6166679، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 9.1%.

