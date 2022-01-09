حنان عبدالمعبود

في إطار الاجراءات المشددة لوزارة الصحة في اطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والمتحور اوميكرون، ألحقت «الصحة» تعميما جديدا بسلسلة التعاميم التي تأتي ضمن سياسة منع العدوى عند التعامل مع عدوى فيروس كورونا في الكويت، والتي من شأنها تقليل فرص انتقال العدوى في المنشآت الصحية، كما تواكب توصيات منظمة الصحة العالمية الأخيرة بشأن ارتداء الملابس الوقاية الشخصية.

وجاء بالتعميم التشديد على أهمية ارتداء ملابس الوقاية الشخصية وبالطريقة الصحيحة لجميع الطواقم الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الرعاية الأولية.

كما تضمن التعميم بعض الإرشادات التي يجب الحرص على اتباعها كون مخالفتها تؤدي إلى انتقال العدوى بين الطاقم الصحي والمرضى.

وأرفق بالتعميم جداول توضح نوع ملابس الوقاية الشخصية حسب نوع التدخل الطبي أو التعامل مع المريض، والتي تم تعميمها على المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة.

واختتم التعميم باستمرار وزارة الصحة بعمل تقييم الوضع الوبائي في البلاد بشكل مستمر، وعليه يتم تعديل هذه التوصيات حسب الحاجة.