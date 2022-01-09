يعقوب العوضي



أكد مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني علي الخضر أن الأزرق استعاد حارس المرمى المحترف في فاردار المقدوني علي صفر بعد تماثله للشفاء من الإصابة وسيخضع للعلاج التأهيلي كي يتمكن من خوض منافسات البطولة الآسيوية مع الأزرق في الدمام، لافتا الى أن عودته ستشكل مركز قوة للمنتخب خاصة أنه أحد أبرز حراس المرمى على مستوى آسيا والخليج.



إلى ذلك، يلتقي منتخبنا الوطني وديا مع المنتخب القطري الرديف الثلاثاء المقبل في المرحلة الأخيرة من خطة الإعداد الفني بقيادة المدرب السلوفيني بوريس دينيتش الذي حرص على تطبيق بعض التكتيكات في المران الأخير مساء أول من أمس في مقر المعسكر بقطر



من جانب آخر، تدرس إدارة اليرموك خوض معسكر تدريبي خارجي استعدادا لاستئناف منافسات دوري الدرجة الأولى، حيث وضع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد الملا خطة اعداد في فترة التوقف الحالية للبطولة بدأها ديسمبر الماضي من خلال التدريبات اليومية المحلية، كما قضى الفريق فترة راحة مع نهاية العام الماضي وسيعود للتدريبات غدا، وتضع الإدارة في حسبانها الوضع الصحي الراهن لجائحة كورونا وفي حال عدم القدرة على إقامة المعسكر خارجيا سيكتفي بالمعسكر الداخلي.