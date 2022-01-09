هادي العنزي



تشهد فترة الانتقالات الشتوية الحالية حركة داخل أروقة نادي الساحل، حيث يقترب فريق الكرة بالنادي بنسبة كبيرة من ضم محترف السالمية البرازيلي رونيرو دي سوزا، وعلى الجهة الأخرى باتت مغادرة قائد الفريق ولاعب الوسط أحمد غازي إلى القادسية وشيكة، ويتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل العقد خلال الساعات الـ 48 القادمة، وكذلك مغادرة زميله المدافع جاسم عتيق إلى كاظمة في عقد يمتد لخمسة أعوام.



وقد أكد مدرب الساحل محمد دهيليس، أن سياسة النادي تضع مصلحة اللاعب على رأس الأولويات، سواء داخل أو خارج النادي، مضيفا اننا نعرف جيدا أن عمر لاعب الكرة في الملاعب قصير، والفرص المتاحة أمامه ليست بالكثيرة، وعليه فإننا نرحب بالعروض الجدية التي من شأنها أن تكون في مصلحة اللاعب والنادي معا، وهم أبناؤنا بالدرجة الأولى، ونتمنى التوفيق للجميع، لافتا إلى أن الساحل غني بالمواهب الشابة التي أثبتت جدارتها في العديد من مباريات دوري stc للدرجة الأولى.