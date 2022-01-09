علي إبراهيم



في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تستوجب ترشيد الإنفاق، أكدت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» أن الهيئة العامة للاستثمار لا يوجد لديها أي نية في الوقت الراهن لإنشاء شركات جديدة وطرحها للاكتتاب العام، حتى



لا يتم تحميل الاحتياطي العام للدولة أعباء إضافية من دون مبرر. وأشارت المصادر إلى أن التوجه العام للدولة، يتركز على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال التقليل التدريجي لهيمنة الحكومة على الشركات التي تسهم فيها الدولة، موضحة أن الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة والمعدة من قبل «بوسطن جروب» توصي بالتخارج من مساهمات الهيئة تحت مظلة «الاحتياطي العام».