أعلن رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد مشاركة منتخب المدارس ضمن منافسات دوري المراحل السنية الذي ينظمه الاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال الموسم المقبل.



وقال المقصيد: «ضمن الاتفاقية التي تم ابرامها مع رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف سيتم مشاركة منتخب المدارس في أنشطة ومسابقات الاتحاد في خطوة اعتبرها الكثيرون متميزة من جانبين الجانب الأول هو زيادة المنافسة بين اللاعبين خلال مشاركتهم في دوري المحافظات ومراكز التدريب التي يقيمها الاتحاد المدرسي في محافظات الكويت الست من اجل اختيارهم للمنتخب، والجانب الآخر ستكون فرصة أمام اللاعبين لمتابعتهم من خلال الأجهزة الفنية والإدارية للأندية التي ستشارك في دوري الاتحاد الكويتي لكرة القدم في المراحل المختلفة، ونفس الأمر الجهاز الفني لمنتخب الكويت سواء الناشئين والشباب».



وأضاف قائلا: «من اهم شروط الاتحاد المدرسي طبقا للائحة اللجنة الفنية عدم مشاركة اللاعبين المقيدين في الأندية المحلية ضمن أنشطة الاتحاد من اجل منح الفرصة لإبراز المواهب التي لم تحصل عبى فرصة لان هدفنا كشف المواهب وتقديمها للأندية والمنتخبات الوطنية اما المقيدين فحصلوا على فرصتهم وانضموا الى الأندية ولا يحتاج الى إعادة اكتشاف موهبته».



وأشار إلى أن اللجنة الفنية لدوري المحافظات للمرحلة المتوسطة رفعت توصية بإيقاف المنافسات عقب الجولة الثانية نظرا لارتباط الطلبة بأداء الامتحانات الدراسية على أن تستكمل المنافسات مطلع شهر مارس المقبل.



وبين المقصيد أن مراكز الموهوبين الست تعمل 3 أيام أسبوعيا وهي: الأحد والثلاثاء والأربعاء من الساعة 4 إلى الساعة 5:30 مساء من خلال الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وبإشراف اللجنة الفنية برئاسة ناصر بنيان وعدد من المدربين الوطنيين ومدرسي التربية البدنية.