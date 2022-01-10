بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا باعتماد مسميات 57 نشاطا، كما تم اعتماد 4 أنشطة في الأماكن المسموح فيها بالاستغلال. وتضمن قرار المنفوحي التالي:



مادة أولى: تعتمد مسميات الأنشطة المرخصة في الجمعيات التعاونية وما يقابلها من أنشطة مصنفة دوليا حسب التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية.



وتم الاطلاع على الأنشطة المحددة وقررت اللجنة اعتمادها مع التصنيف الدولي المذكور قرين كل منها:



٭ سوق مركزي رئيسي (مركز الضاحية الرئيسي) - سوق مركزي للضاحية الرئيسية.



٭ سوق مركزي رئيسي (مركز الضاحية الفرعي) - سوق مركزي رئيسي (الضاحية الفرعي).



٭ توزيع مواد تموينية بيع بالجملة - توزيع مواد التموين.



٭ لوازم العائلة - سوق لوازم العائلة.



٭ إدارة أعمال الجمعية - إدارة أعمال الجمعية.



٭ الخضار والفواكه - البيع بالتجزئة للفواكه والخضراوات الطازجة والمحفوظة.



٭ نظارات: 1- نظارات طبية، 2- نظارات شمسية.



٭ صيدلية - صيدلية.



٭ مكتبة - البيع بالتجزئة للقرطاسية والأدوات المكتبية والجرائد والمحلات (المكتبات).



٭ طباعة وتصوير مستندات - طباعة وتصوير مستندات.



٭ مستلزمات رياضية - البيع بالتجزئة للمعدات الرياضية والصيد والتخييم والقوارب والدراجات الهوائية.



٭ لعب وأدوات أطفال - بيع الألعاب واللعب بالتجزئة.



٭ غسيل وكوي على البخار - تنظيف وكوي ملابس يدويا على البخار.



٭ تسلم وتسليم ملابس - تسلم وتسليم الملابس.



٭ خياط ملابس الرجال وأقمشتها: 1- خياطة الملابس الرجالية العربية وأقمشتها، 2- خياط الملابس الرجالية وغير العربية وأقمشتها.



٭ خياط ملابس سيدات وأقمشتها - خياط ملابس سيدات وأقمشتها.



٭ صالون حلاقة رجال - صالون رجال.



٭ صالون حلاقة أطفال - صالونات الأطفال.



٭ صالون تجميل سيدات - صالون تجميل السيدات.



٭ الزهور والنباتات - البيع بالتجزئة للزهور والورود والنباتات.



٭ تصليح الأحذية والحقائب - تصليح الأحذية والحقائب.



٭ العطارة - بيع الأعشاب الطبية والطبيعية.



٭ مرطبات - عصائر ومرطبات.



٭ الملابس الجاهزة - البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للمحلات المشتركة.



٭ العطور - البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور.



٭ هدايا وكماليات - البيع بالتجزئة للهدايا والكماليات.



٭ طيور وأسماك الزينة: 1- البيع بالتجزئة لأسماك الزينة والأحياء البحرية، 2- البيع بالتجزئة لطيور الزينة.



٭ طيور تسلية أطفال - تشغيل واستغلال الألعاب التي يتم تشغيلها بالقطع النقدية بمساحة لا تقل عن 100 متر.



٭ التأمين بالعمولة - وسيط تأمين بالعمولة (وكيل حصري).



٭ أجرة تحت الطلب - أجرة تحت الطلب.



٭ الصيرفة - صيرفة.



٭ مكتب سفريات - السياحة والسفر.



٭ تسليم وتسلم البريد السريع - أنشطة البريد السريع.



٭ بيع الشنط والأحذية: 1- البيع بالتجزئة للأحذية، 2- البيع بالتجزئة للحقائب والسلع الجلدية وتوابع السفر.



٭ كلف ولوازم الخياطة - كلف ولوازم الخياطة.



٭ تصليح ساعات - إصلاح وتعديل الساعات وأجزاؤها.



٭ مخبز تنور - مخبز تنور.



٭ مخبز (فرن) حلويات ومعجنات - مخبر فرن فطائر ومعجنات وحلويات.



٭ مطحنة وكسرات وحلويات جافة ومحمصة بن - تحميص وتعبئة المكسرات.



٭ الدواجن: 1- البيع بالتجزئة للدواجن المذبوحة، 2- البيع بالتجزئة للبيض ومنتجاته.



٭ جزارة - جزارة.



٭ أسماك: البيع بالتجزئة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها.



٭ شوي المأكولات البحرية - مطعم شوي الأسماك والمأكولات البحرية.



٭ مأكولات شعبية (نخي وباجيلا - الهريس والآش - الذرة - البطاطس - الترمس - البَنَك): 1- مأكولات شعبية، 2- بيع النخي - والباجيلا والكراعين - الهريس والآش والجريش.



٭ مأكولات خفيفة - مأكولات خفيفة.



٭ صيانة الأجهزة الكهربائية والمنزلية وبيع مستلزماتها: 1- إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربائية، 2- البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية.



٭ صيانة الأدوات الصحية المنزلية وبيع مستلزماتها: 1- تصليح وصيانة الأدوات الصحية، 2- البيع بالتجزئة للأدوات الصحية وتمديداتها.



٭ بيع وصيانة الأجهزة الإلكترونية وبيع مستلزماتها: 1- إصلاح وصيانة الأجهزة الإلكترونية، 2- البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية.



٭ تصليح أعمال المنجور وبيع مستلزماتها - منجرة يدوية.



٭ زجاج وبراويز وبيع مستلزماتها: 1- البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها (غير الملبوسة) الستائر. 2- تنجيد الأثاث والمفروشات وأقمشتها.



٭ الهواتف وتصليحها وبيع مستلزماتها: 1- البيع بالتجزئة لأجهزة الهواتف النقالة، 2- بيع مستلزمات الهواتف النقالة.



٭ مطعم - مطعم.



٭ مطعم وجبات سريعة - محلات الوجبات السريعة.



٭ سوق مركزي مصغر - سوق مركزي مصغر/ الفروع.



٭ تبديل اسطوانات الغاز - تبديل اسطوانات الغاز.



٭ كهرباء السيارات وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت: 1- إصلاح كهرباء السيارات، 2- تبديل الزيوت.



مادة ثانية: تعتمد مسميات الأنشطة المرخصة في لائحة المحلات بالقرار الوزاري رقم 87/2015 وتوطين كل نشاط دولي المسموح به الترخيص حسب النظم واللوائح بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية، وفيما يلي اسم النشاط والأماكن المسموح فيها بالاستغلال:



٭ مقاولات أعمال مواد حماية الهياكل الحديدية - مكتب في الأبنية التجارية.



٭ البيع لمواد حماية الهياكل الحديدية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي).



٭ فحص المصاعد والسلالم المتحركة - مكتب في الأبنية التجارية.



٭ أعمال تركيب الديكور: 1- مكتب في الأبنية التجارية، 2- محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي)، 3 - محل في المناطق الحرفية.