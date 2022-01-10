بداح العنزي



باشرت البلدية أمس اجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع إقامة المناسبات وإغلاق صالات الأفراح وقاعات الفنادق وصالات العزاء.



وكان مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي قد اصدر قرارا تضمن التالي:



مادة أولى: وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكافة انواعها والتي تقام في الاماكن المغلقة وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 9/1/2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 28/2/2022 وتشمل تلك المناسبات (خيام الاعراس المؤقتة، الاعراس المقامة في الفنادق، وما في حكمها...).



مادة ثانية: تغلق جميع صالات التعزية في المقابر اعتبارا من يوم الاحد الموافق 9/1/2022 حتى يوم الاثنين الموافق 28/2/2022 وفقا لتوصيات اللجنة الصحية.



مادة ثالثة: على جميع المحلات بكافة أنشطتها والمسموح بفتحها مواصلة الالتزام بالشروط الصحية وضوابط عدم التجمع الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة العامة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.