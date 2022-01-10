عبدالعزيز الفضلي



جهزت وزارة التربية أمس السيارات العسكرية التي استعانت بها من وزارة الدفاع لنقل اختبارات الفترة الدراسية الأولى لطلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتي ستنطلق يوم الأربعاء.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن ان الوزارة قامت بإجراء بروفة للسيارات لنقل الاختبارات من المناطق التعليمية الى المدارس، مشيرة إلى ان الأمور سارت على ما يرام ووفقا للخطة الموضوعة من قطاع التعليم العام والمناطق التعليمية.



وعلى صعيد متصل، باشر طلبة التعليم الخاص في بعض المدارس الأجنبية دوامهم بنظام التعلم عن بُعد والذي سيستمر لمدة أسبوع ومن ثم العودة الحضورية بسبب حجر بعض معلميها إثر عودتهم من الإجازة.