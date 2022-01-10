عبدالعزيز الفضلي



واصل طلبة الصف الثاني عشر في التعليم الديني اختباراتهم للفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2021-2022، التي بدأت في السادس من الشهر الجاري، وذلك وفقا للاشتراطات الصحية.



وقال مدير «التعليم الديني» أنور العبدالغفور إن الإدارة قامت برسم خطط التنظيم اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال طلبة الصف الثاني عشر الثانوي في المعاهد الدينية، وذلك في طور استعدادات وزارة التربية لعقد اختبارات طلبة الصف الثاني عشر في نهاية الفصل الدراسي الأول، مؤكدة التزام الإدارة كعادتها بالقرارات الصادرة من وزارة التربية وبتوجيه من «الصحة» فيما يخص الاشتراطات المطلوبة من تباعد جسدي والالتزام بلبس الكمامة وتوفير ما يلزم من معقمات وكمامات طبية والكشف المبكر عند الدخول لمقر عقد الاختبارات ووضع العلامات التعريفية والإرشادات الطبية، بالإضافة إلى ترتيب الفرق التنظيمية واللجان الإدارية لذلك، وتخصيص غرف العزل احترازيا للطوارئ الطبية في كل معهد من معاهد التعليم الديني المخصصة لعقد الاختبارات.



وأشار إلى أن إدارة التعليم الديني بدأت اختبارات طلبة وطالبات الصف الثاني عشر بثماني لجان رئيسية لجميع طلبة الفترة الصباحية والمراكز المسائية وبمجموع يربو على 460 لطلاب الفترة الصباحية بمجموع كلي يبلغ 1454 طالبا.



وحث الطلاب على بذل المزيد من الجهد وتحقيق ما يمكن من درجات وعلامات للتفوق والتميز وبأكثر جدية لتحقيق أعلى الدرجات وهو ما يتميز به خريجو طلبة المعاهد الدينية، متمنيا للجميع التفوق والنجاح، مقدما شكره للعاملين في إدارة التعليم الديني والمعاهد الدينية على جهودهم المبذولة، ومديري المناطق التعليمية على تعاونهم وتوفير مقار للجان الاختبارات لنهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.