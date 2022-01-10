أسامة دياب



كشف سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد لي مينغ قانغ عن الزيارة الرسمية التي سيقوم بها وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الأسبوع الجاري.



وأوضح قانغ ـ في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن هذه الزيارة هي الرسمية الأولى للشيخ د. أحمد ناصر المحمد إلى الصين وسيلتقي خلالها نظيره الصيني وانغ يي، وستكون فرصة مواتية لمناقشات عميقة ومستفيضة بين وزيري الخارجية لدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وبحث مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأشار إلى أهمية هذه الزيارة وما ستتضمنها من مباحثات تزامنا مع مطلع السنة الصينية الجديدة يعكس الأهمية التي توليها جمهورية الصين الشعبية إلى شراكتها الاستراتيجية مع الكويت، كما أنها تجمعها علاقات طيبة مع مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.



من جهة أخرى، قال السفير قانغ إن جمهورية الصين الشعبية والكويت احتفلتا خلال العام 2021 بالذكرى الـ 50 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية فيما بينهما، معربا عن سعادته بالرسائل المتبادلة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، والتي أعربوا فيها عن رضاهم بمستوى العلاقات القوية التي تجمع البلدين الصديقين واتفقوا على المضي قدما في دعمها وتعزيزها واستشراف آفاق جديدة لها.