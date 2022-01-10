أسامة دياب



أشاد السفير الألماني لدى البلاد استيفان موبس بجهود الكويت في مكافحة جائحة كورونا، لافتا إلى أن الكويت أظهرت صمودا وتصميما في محاربة «كوفيد-19».



ووصف السفير الألماني في تصريحات صحافية قرار الكويت إعادة مواطنيها من ألمانيا ودول أوروبية أخرى بالصائب، موضحا انه لا يمكننا أن ننتصر في مكافحة كورونا على الصعيد العالمي إلا إذا تعاونا.



واضاف انه في ضوء ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الكويت، قررت الحكومة الألمانية اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشار «كوفيد-19» على جميع المسافرين القادمين من الكويت اعتبارا من 9 الجاري، بحيث يكون الدخول إلى ألمانيا للمسافرين القادمين من الكويت اعتبارا من التاريخ المشار إليه مع تأشيرة أو من دونها لسبب قوي أو بالحصول على التطعيم الكامل، وقالت انه يتم أخذ القرار حول الدخول لألمانيا بشكل فردي حسب طبيعة الحالة من قبل السلطات الألمانية المختصة عند الوصول للمطار الحدود الألمانية، وليس للسفارة أي تأثير على أخذ القرار بدخول الشخص إلى ألمانيا.



وتابع ستبقى السفارة الألمانية في الكويت مفتوحة وتلتزم بالإجراءات الصارمة للحكومة الكويتية مثل ارتداء الأقنعة، والحفاظ على مسافة اجتماعية.