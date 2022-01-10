مرزوق الغانم: «الأنباء» نالت بتألقها ومهنيتها مكانة محلية وعربية في آفاق الإعلام



د. رنا الفارس: لا ننسى الدور الحيوي والمهم لجريدة «الأنباء» إبان الغزو العراقي الغاشم



نواب في عيد «الأنباء» الـ 46: رؤية صادقة في الدفاع عن ثوابت الأمة

أكدوا دورها الوطني منذ تأسيسها وحرصها على أن تكون صوتاً لجميع الكويتيين في الدفاع عنهم وعن مصالحهم

يوسف غانم





رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

تواصلت برقيات التهاني ورسائل المباركة على «الأنباء» تقديرا من قرائها لدورها الوطني والإعلامي منذ بدايات انطلاقها قبل 46 عاما على يد المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله تعالى.



وعبر المهنئون عن اعتزازهم وفخرهم بالدور الوطني الذي تقوم به «الأنباء» في دعم الرسالة الإعلامية وتكريس كلمة الحق والرأي الحر المستنير القائم على المصداقية والنزاهة في تناول جميع الأخبار والقضايا والموضوعات التي تطرحها بشكل مهني، حتى نالت ثقة الجميع وأصبحت صوتا للحق ومدرسة إعلامية أسهمت بازدهار الحركة الثقافية في الكويت ورسخت الكثير من مبادئ وقيم الديموقراطية بتناولها لجميع الآراء بكل حيادية.



وأشاد عدد من النواب في تهانيهم بالمسيرة الحافلة بالعطاء الوطني لـ «الأنباء» وبدورها في تلاحم أبناء الكويت وتأكيد وحدتهم الوطنية. وفيما يلي بعض من هذه المباركات:



في البداية، تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالتهنئة لأسرة «الأنباء» برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير، قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الكويتية



تحية طيبة وبعد...



يسرنا بطيب المشاعر أن نشارككم وأسرة جريدة «الأنباء» المتميزة الفرحة والتهاني؛ وذلك بمناسبة حلول الذكرى السادسة والأربعين على صدور العدد الأول من الجريدة، التي لاتزال مستمرة بجهودكم والعاملين فيها في تألقها ورونقها ومهنيتها وعطائها المتجدد، نالت بها مكانة محلية وعربية في آفاق الإعلام، منتهزين هذه المناسبة لنعرب لكم ولأسرة جريدة «الأنباء» عن صادق فخرنا واعتزازنا بجريدتكم الغراء، وما أسسته في مسيرتها المشرقة من قيم مهنية وإعلامية نبيلة، ومبادئ راسخة، وأداء متميز، مبتهلين الى المولى العلي القدير أن يسدد خطاكم لمزيد من النجاح والإبداع، ويوفقكم جميعا لكل ما فيه تقدم ورقي وازدهار وطننا العزيز الكويت تحت ظل قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله تعالى ورعاهما.



وتقبلوا أطيب التحايا والسلام.



رفعة الوطن





وزيرة الدولة لشؤون البلدية وشؤون الاتصالات د. رنا الفارس

بدورها، شاركت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيــا المعلومــــات د. رنا الفارس أسرة «الأنباء» فرحة عيدها الـ 46 بكتاب تهنئة، جاء فيه:



السيد الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الكويتية



تحية طيبة وبعد



بداية يسرنا أن نرفع اليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات لكم وللعاملين بجريدتكم الغراء بمناسبة ذكرى مرور 46 عاما على صدور العدد الأول من الجريدة والتي تعتبر صرحا اعلاميا ومنارة بارزة في سماء الاعلام الكويتي الحر والبناء، ولا ننسى الدور الحيوي والمهم لجريدة «الأنباء» إبان الغزو العراقي الغاشم على دولتنا الحبيبة الكويت، متمنين لكم دوام التقدم والازدهار لرفعة وطننا تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.



رؤية صادقة



من جهته، بارك النائب حمد الهرشاني لـ «الأنباء» في عيدها الـ 46 برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم،،



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»..



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يسرني أن أعرب لكم عن خالص تهانينا القلبية وأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 46 عاما على صدور العدد الأول لجريدتكم الغراء، متمنيا لكم دوام التقدم والازدهار في عملكم الدؤوب الحافل بالعطاء والتميز ليبقى منبرا لرؤية إعلامية صادقة للدفاع عن ثوابت الأمة ويخدم قضايا بلدنا الحبيب الكويت.

كل عام وأنتم بخير،،،،



كذلك هنأ النائب م. أحمد الحمد «الأنباء» في عيدها برسالة جاء فيها:



السيد/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يسعدنا أن نتقدم منكم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 46 عاما على تأسيس جريدة «الأنباء» الغراء، هذه الجريدة الوطنية الراسخة التي قدمت الكثير من الإنجازات وساهمت في تكوين الوعي الوطني الصحيح والسليم ونشرت الثقافة الإعلامية الحقيقية بكل اقتدار وحنكة.



وإننا إذ نبارك لجريدة «الأنباء» عيد السادس والأربعين، نؤكد أن هذا الصرح الاعلامي الكويتي شارك في تأسيس البنية الإعلامية التحتية القوية، وحظي بثقة القراء على المستويات المحلية والاقليمية لما فيه من مصداقية واحترافية ومهنية وحياد واستقلالية.



ويطيب لنا في هذه المناسبة أن نتقدم بالتهنئة الخالصة لكل العاملين في جريدتكم الموقرة، ونشكر لهم جهودهم التي يبذلونها بتفان وإخلاص لتستمر الجريدة على النهج الذي رسمه لها مؤسسها الأول العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله تعالى.



وفي الختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تستمر جريدتكم الموقرة في حمل رسالتها الوطنية الانسانية الثقافية النبيلة كما عهدناها، مع المزيد من التقدم والازدهار.



وفي هذا الإطار، قال النائب خليل الصالح: عام جديد تدخله جريدتكم الغراء في عيدها الـ 46 لتعزز رصيدها التاريخي كمؤسسة إعلامية عريقة أثرت الساحة الكويتية. وأضاف: تهنئة من القلب الى أسرة جريدة «الأنباء»، متمنيا لكم مواصلة مسيرة التقدم المهني والحرص الدائم على أعلى درجات المهنية والمصداقية والطرح الوطني الذي يضع المصلحة العامة في المقدمة.



من جانبه، قال النائب ثامر السويط إن جريدة «الأنباء» أسهمت بشكل واضح وجلي في رسم صورة الإعلام الكويتي والصحافة العربية لتتخطى ذلك الى نقل الأخبار العالمية وهو إنجاز يسجل لهذا الصرح الإعلامي الكبير والمميز.



وقال السويط في برقية تهنئة بعث بها الى رئيس التحرير يوسف خالد المرزوق: يطيب لنا أن نبعث إليكم ولأسرة تحرير «الأنباء» الغراء بأسمى آيات التهاني والمباركات بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لصدور العدد الأول.



وإذ نجدد التهاني بهذه المناسبة، فإننا نتمنى لكم ولجميع العاملين معكم في هذا الصرح الإعلامي دوام التوفيق والسداد لمواصلة مسيرتكم الإعلامية من أجل خدمة الكويت، عبر الطرح المتوازن والرؤى الصائبة والحرص على نقل الحقيقة بحياد والإيمان بالرأي والرأي الآخر.



كما تقدم النائب د.حسن جوهر بالتهنئة لرئيس التحرير يوسف خالد المرزوق وأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 46 مثمنا خطها الوطني الذي عرف عنها منذ تأسيسها وانتهاجها سياسة الحياد والمصداقية في نقل الخبر، الأمر الذي أكسبها ثقة أهل الكويت، متمنيا لها استمرار التقدم لما فيه مصلحة الوطن، وأن تبقى دوما صرحا إعلاميا شامخا في خدمة الكويت والكويتيين.



وبعث النائب د.حمد المطر ببرقية تهنئة الى رئيس التحرير يوسف خالد المرزوق قال فيها: أتقدم بخالص التهاني لأسرة جريدة «الأنباء» الغراء بمناسبة ذكرى مرور 46 عاما على صدورها وما حققته من نجاح وتقدم لهذا الصرح الإعلامي الذي يستحق التقدير. وأضاف المطر: يسرنا أن نهديكم أطيب تهانينا وأطيب تمنياتنا لجريدتكم الغراء والمتميزة بدوام التقدم والازدهار، وتحقيق الأهداف التي تتطلعون إليها، سائلين المولى عز وجل أن يتواصل عطاؤكم لخدمة وطننا الكويت.من جهته، بارك النائب حمدان العازمي مرور 46 عاما على تأسيس «الأنباء»، متمنيا لها وللعاملين بها المزيد من التقدم والازدهار لما فيه مصلحة الكويت وشعبها. وقال العازمي في رسالة الى رئيس التحرير يوسف خالد المرزوق إن «الأنباء» كانت ولا تزال مرآة للحقيقة كما تعودنا عليها بخطها الوطني الذي سارت عليه منذ تأسيسها.



من جهته، قال النائب سعد الخنفور إن «الأنباء» تعتبر مثالا للصحيفة ذات المسؤولية الوطنية بما تقدمه من طرح متزن بأسلوب مهني قائم على النزاهة والحياد خلال نقل الأخبار، مشيدا بدورها المميز في تبني القضايا الوطنية وتلمُّس هموم المواطنين، مهنئا رئيس التحرير وجميع العاملين بالذكرى الـ 46 لصدور العدد الأول.



وتقدم النائب الصيفي الصيفي بالتهنئة إلى رئيس التحرير وجميع العاملين في «الأنباء» بمناسبة مرور 46 عاما على صدورها.



وأعرب الصيفي عن خالص أمنياته بمزيد من التقدم والازدهار لـ «الأنباء» واصفا إياها بالصرح الإعلامي الكبير الذي كان وما زال داعما للكويت بشكل مطلق ومدافعا عن الثوابت الوطنية ويقف الى جانب حقوق المواطنين، مشيدا بأدائها منذ تأسيسها.



وقال النائب د.علي القطان في برقية بثها الى رئيس التحرير: أتقدم إليكم وإلى أسرة التحرير وجميع العاملين في «الأنباء» الغراء بالتهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 46 لإصدار العدد الأول لجريدتكم الغراء التي سارت بخطى ثابتة وبمهنية محافظة على دورها الوطني وثباتها على القيم وحرية الكلمة، حيث دأبت على تناول القضايا المختلفة بكل مهنية وحيادية إعلاء لمصلحة الكويت والدفاع عن حرية الكلمة بكل مصداقية.



من جهته، بعث النائب د.محمد الحويلة ببرقية تهنئة الى رئيس التحرير يوسف خالد المرزوق قال فيها: نتقدم إليكم ولجميع العاملين بالتهنئة بمناسبة مرور 46 عاما على صدور جريدة «الأنباء» الغراء التي تحملت مسؤولية الكلمة والخبر في إطار الحرية المسؤولة القائمة على تغليب مصلحة الكويت والكويتيين دائما. وأضاف الحويلة: نستذكر دور «الأنباء» الوطني المميز من خلال صدورها من القاهرة في فترة الاحتلال العراقي الغاشم ونشر رسالة الكويت وأهلها الى العالم أجمع لتكون الصوت الداعم للحق والشرعية.



كما بعث النائب مرزوق الخليفة ببرقية الى رئيس التحرير قال فيها: نبارك لكم ولجميع العاملين في «الأنباء» الغراء عيدها الـ 46 كما نبارك لكم الاستمرار بهذا النهج المعتدل والدور الإعلامي المميز والحرص على نقل الحقيقة بكل تجرد والحرص على نقل الرأي والرأي الآخر، وهو أمر ساهم في دعم مسيرة الإعلام والديموقراطية الكويتية التي نفخر بها.



من جهته، أرسل النائب شعيب المويزري برسالة الى رئيس التحرير يوسف خالد المرزوق عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة صدور العدد الـ 46 لجريدة «الأنباء». وقال المويزري: أتقدم لكم ولأسرة التحرير وكل العاملين بخالص التهاني والتبريكات، وبهذه المناسبة نعرب لكم عن بالغ اعتزازنا بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به جريدتكم الغراء التي أصبحت رمزا للكلمة الصادقة المسؤولة ودلالة واضحة على حرية الكلمة والحياد والحرص على تأصيل الديموقراطية في الكويت.



من جانبه، بارك النائب سعود بوصليب لرئيس التحرير وجميع العاملين في «الأنباء» الذكرى السنوية الـ 46 لصدور العدد الأول، واصفاً «الأنباء» بأنها الصرح الإعلامي الكويتي المميز الحريص على إيصال الكلمة الحرة، مشيدا بدورها الوطني المميز على الدوام ومستذكرا حرصها على الصدور أثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم من القاهرة لتحمل لواء كلمة الكويت وأهلها.



هامة وطنية



كما تقدم النائب السابق عصام الدبوس بالتهنئة لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 46 برسالة قال فيها:



السيد/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يطيب لنا أن نتقدم منكم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 46 عاما على تأسيس جريدة «الأنباء» الغراء من قبل الهامة الوطنية الكبيرة المغفور له بإذن الله العم خالد يوسف المرزوق رحمه الله تعالى.



بعد 46 عاما من العمل الجاد والمضني والمتفاني، تمكنت جريدة «الأنباء» من أخذ مكانتها الريادية التي تستحقها بكل جدارة واقتدار كجريدة كويتية وخليجية رائدة تحمل راية الحق والوطن وتحترم العقول وتنشر المعرفة والثقافة وتعزز الوعي المجتمعي.



يحق لنا ككويتيين أن نفخر بصرح جريدة «الأنباء» الإعلامي الكبير الذي كان موجودا في أدق وأصعب المراحل التي مرت بها الكويت ومنها أزمة الغزو العراقي الغاشم على الكويت، حيث استمرت «الأنباء» بنقل صوت الكويت الى الكويتيين والعالم من خارج الكويت حتى اندحر العدوان وعادت الكويت الى أهلها.



كل الشكر والتقدير والمحبة لكل العاملين في جريدة «الأنباء» على جهودهم وتفانيهم وإخلاصهم وعملهم الدؤوب لنقل الحقيقة ونشر المعرفة وحمل الرسالة الإعلامية بكل احترافية ومهنية واستقلالية وحياد.

مباركون في عيدها الـ 46: «الأنباء» داعمة للعمل الإنساني الخيري

بعث وكيل وزارة الأوقاف المساعد للاعلام والعلاقات الخارجية محمد ناصر العليم برسالة تهنئة بمناسبــة عيــد «الأنباء» الـ 46 قال فيها:



السيد رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



تحية طيبة وبعد،،



نبعث لكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الـ 46 لصدور العدد الأول من جريدة «الأنباء».



ويسعدنا بهذه المناسبة ان نثمن جهودكم المخلصة التي تقومون بها والإخوة الأعزاء في الجريدة لنشر الوعي الثقافي العربي والإسلامي بين ابناء وطننا الحبيب.



متمنين لكم وللإخوة في الجريدة دوام التوفيق والسداد، ولكويتنا الغالية دوام الرفعة والرفاه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.



كما تقدم مدير إدارة الإعلام د.احمد عبدالله العتيبي بمناسبة الذكرى الـ 46 لصدور العدد الأول من جريدة «الأنباء» برسالة قال فيها:



السيد رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



تحية طيبة وبعد،،



أبعث لكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الـ 46 لصدور العدد الأول من جريدة «الأنباء».



ويسعدني بهذه المناسبة ان أثمن جهودكم المخلصة التي تقومون بها والإخوة الأعزاء في الجريدة لنشر الوعي الثقافي العربي والإسلامي بين ابناء وطننا الحبيب.



متمنيا لكم وللإخوة في الجريدة دوام التوفيق والسداد، ولكويتنا الغالية دوام الرفعة والرفاه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.



كذلك تقدم المدير العام لجمعية النجاة الخيرية بالتكليف عبدالله محمد الشهاب بالتهنئة لأسرة «الأنباء» برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق الموقر



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الكويتية



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يسر جمعية النجاة الخيرية أن تتقدم لكم بأطيب التهاني القلبية بمناسبة الذكرى الـ 46 لصدور الجريدة الغراء «الأنباء»، ولا يخفى على الجميع أن الجريدة ساهمت في إبراز دور الكويت الانساني والخيري سواء كان محليا أو خارجيا.



واليوم وبعد 46 عاما من الصدور والتميز في خدمة الاعمال الخيرية المحلية والعربية والدولية، مازالت «الأنباء» مستمرة في دورها ورقيا الى جانب النسخة الإلكترونية التي انتشرت في كل مكان بالرغم من تحدي السوشيال ميديا، لتصبح الأخبار الخيرية والإنسانية التي يبثها موقع جريدة «الأنباء» الكويتية يتابعها الآلاف في الكويت والعالم العربي.



وقد تميزت «الأنباء» بشموليتها وطرحها الإعلامي الانساني والخيري فاستحقت بعد 46 سنة ان تكون صاحبة التميز في التغطية الاعلامية الخيرية وابراز دور الكويت في هذا الشأن.



راجين لكم دوام التوفيق والنجاح، وأن يسدد الله على طريق الخير خطاكم في كل ما تقومون به من عمل.



وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،



كما بارك رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة م.بدر حمد المبارك لأسرة «الأنباء» في عيدها بكتب تهنئة وجهها إلى رئاسة التحرير، قال فيها:



السيد/ يوسف خالد المرزوق رئيس تحرير جريدة «الأنباء»،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



تتقدم الجمعية الكويتية للأسر المتعففة بأسمى آيات التهاني على مضي 46 عاما على مسيرة العطاء والمهنية في مجال الإعلام وتميزكم الدائم فيه، سائلين الله لكم دوام التوفيق والسداد.



وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.



من جانبه، شارك رئيس مجلس أهالي الواحة دهام عتيق الدهام أسرة «الأنباء» فرحة الاحتفال بعيدها الـ 46 بالزهور الجميلة وبطاقة تهنئة قال فيها:



صحيفة «الأنباء» خط تحريري ذو مهنية عالية داعمة لقضايا الشباب والمجتمع، والثقافة البناءة.



نهنئكم بالذكرى السنوية لتأسيس الصحيفة، متمنين لكم دوام التوفيق.