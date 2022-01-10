تقدم 10 نواب بطلب عقد جلسة خاصة الأربعاء الموافق 12 يناير الجاري لمناقشة وإقرار 6 قوانين.



وقال النواب في طلبهم إنه استنادا لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تحديد عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022 للمناقشة والتصويت على أن تمتد الجلسة حتى يتم الانتهاء من مناقشة كافة القوانين التالية:



1- التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية عن:



أ-الاقتراح بقانون بشأن تولي الوظائف العامة



ب- الاقتراحات بقانون بشأن تكویت الوظائف العامة بالدولة.



2- التقرير الثالث والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.



3- التقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية.



4- التقرير التاسع والسبعين للجنة تنمية الموارد البشرية عن 4 اقتراحات بقانون والتي يهدف مشروع إلى تعويض الموظف في حال ما كانت المصلحة العامة تقضي عدم السماح له بالإجازة الدورية وذلك بمنحه بدلا نقديا عنها أو إرجائها إلى سنة أخرى.



5- التقرير رقم (40) للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007م بشأن الإعلام المرئي والمسموع.



6- التقرير رقم (41) للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006م بشان المطبوعات والنشر.



وقدم الطلب النواب خالد العتيبي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير والصيفي الصيفي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي ومهند الساير وحسن جوهر وثامر السويط وشعيب المويزري.