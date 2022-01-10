وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى قال في مقدمته: من الله عز وجل على بلدنا الحبيب بأمطار خير ورحمة يوم الأحد الموافق 02/01/2022 ولما كانت تلك الأمطار قد نتج عنها تراكم وتجمع للمياه في العديد من المناطق والمحافظات، وتسبب ذلك في كثير من الشكاوى لدى المواطنين والمقيمين لما سببه تكدس مياه الأمطار من أضرار تمس الممتلكات العامة والخاصة، والتي تتكرر بشكل سنوي على الرغم من تصريحات المسؤولين بوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن الجاهزية والاستعداد الكامل لموسم الأمطار، لذا يرجي إفادتي بالتالي:



1 ـ أسباب تجمع مياه الأمطار بشكل كبير وملحوظ وأسباب عدم تصريفها في شبكات صرف الأمطار مما أدى إلى غرق وتكدس العديد من المناطق بالمياه، وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن وكذلك تحديد القطاعات والجهات المسؤولة عن ذلك، وتحديد المسؤوليات التأديبية حيال المتسببين فيها.



2 ـ خطة الوزارة بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار الحالي، وما تم اتخاذه بشأن تنظيم وتنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار.



3 ـ بيان مدى القدرة الاستيعابية لشبكة صرف مياه الأمطار، مع تحديد مسارات شبكة الصرف، وما إذا كان تنفيذها في بعض النقاط قد تم تغييره من عدمه.



4 ـ بيان بعقود صيانة الطرق والشبكات وكذلك عقود صيانة الطرق السريعة الجارية المتضمنة تنظيف شبكات صرف مياه الأمطار وأسماء متعهدي تلك العقود وتاريخ المباشرة لكل عقد وأسماء مهندسي الإشراف على عقود الصيانة المشار إليها وعدد سنوات الخبرة لكل منهم.



5 ـ بيان بشأن أوامر العمل الصادرة لعقود الصيانة لبند تنظيف مناهيل وجاليات صرف الأمطار خلال العام المالي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لها.



6 ـ بيان بشأن أوامر العمل التي تم إنجازها للعقود المشار إليها وقيمتها النهائية والصور المؤيدة لها بعد انتهاء عملية التنظيف، وأسباب عدم تنظيف كافة المناطق قبل هطول الأمطار مع تحديد الأماكن الخاصة بأوامر العمل وكل ما يدعم ذلك، وبيان ما إذا كان تم صرف تلك المبالغ من عدمه حتى تاريخه.



7 ـ هل قامت الوزارة ببحث أسباب تكرار تراكم وتجمع المياه وغرق الطرق والأنفاق حال هطول الأمطار وكيفية تلافيها (في حال الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالنتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها وأسباب عدم تنفيذ تلك التوصيات).



8 ـ بيان ما تم بشأن مناقصات أعمال الصيانة العاجلة والطارئة في محافظات الكويت، وهل تمت الموافقة على استثناء الوزارة بشأن طرح ممارسة لعقد صيانة يشتمل على تنظيف شبكة الأمطار بدلا من طرحه كمناقصة عامة، وما مبررات ذلك؟



9 ـ بيان ما تم بشأن ممارسة توريد مضخات متنوعة لموسم الأمطار، وأسباب التأخر في طرحها حتى تاريخه على الرغم من بدء موسم الأمطار.



10 ـ بيان تاريخ فض عطاءات المناقصات والممارسات المتضمنة بنود صيانة وتنظيف شبكات صرف مياه الأمطار، واللجان المشكلة لدراسة تلك العطاءات وتوصياتها بشأن الترسية، وبيان ما إذا كانت هناك أي ملاحظات على توصيات تلك اللجان، وأسباب ومبررات الترسية والاستبعاد للعطاءات الأقل سعرا، وأسماء المعنيين بوضع الاشتراطات التي بناء عليها تم استبعاد العطاءات الأقل سعرا وبيان مدى ملاءمة تلك الاشتراطات على أرض الواقع، مع كل المستندات المؤيدة لذلك.



11 ـ رأي الجهات المعنية بالوزارة والجهات الرقابية بشأن توصيات الترسية للمناقصات والممارسات المذكورة بالبند السابق، وهل هناك أي اعتراضات عليها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة.