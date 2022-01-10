عبدالعزيز الزعابي: «التجاري» يحرص دائماً على مكافأة عملائه بأفضل العروض الحصرية

أماني الورع: الحفل تميز بتنوع برنامجه.. وضم وصلة طربية ممتعة أضافت أجواء من السعادة

البنك يولي اهتماماً كبيراً بتنظيم مثل هذه الفعاليات للاحتفال بعملائه الفائزين بأكبر السحوبات

المهرجان تخللته فقرة للمسابقات وتوزيع جوائز نقدية على الجمهور.. ونشكر جميع المشاركين



نظم البنك التجاري الكويتي السحب على الجائزة الكبرى لحساب النجمة، جائزة المليون ونصف دينار، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، وهو الحدث الذي ينتظره العديد من عملاء البنك، حيث أقيم مهرجان السحب بمجمع مروج، وأذيع على الهواء مباشرة عبر إذاعة «360FM»، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وشهد الحدث حضور المدير العام قطاع التواصل المؤسسي الشيخة نوف سالم العلي الصباح، وقيادات ومسؤولين من البنك، وممثل عن مكتب مراقب الحسابات «RSM- البزيع وشركاه»، وعبدالعزيز أشكناني ممثلا من وزارة التجارة والصناعة، وقد حظيت هذه الفعالية بحضور لافت من العملاء وزوار مجمع المروج.



واستهل المذيع حسن دشتي حديثه بتقديم معلومات عن البنك التجاري الكويتي وحساب النجمة، الذي بات يقدم أكبر جائزة نقدية في العالم، والتي حصل من خلالها على رقم قياسي «غينيس للأرقام القياسية».



وشهدت الفعالية العديد من العروض والأنشطة الترفيهية المتنوعة والممتعة، إضافة إلى مسابقات مخصصة للحضور وتوزيع جوائز، كما تضمن الحفل تقديم وصلات غنائية بمشاركة الفنانة الكويتية الشابة ولاء الصراف، عضو الفرقة الموسيقية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وفرقة سعد الخضر.



الجائزة الأكبر في العالم



وفي مشهد سادته حالة من الترقب، بدأت الاستعدادات للإعلان عن الرابح سعيد الحظ الذي ستذهب إليه أكبر جائزة نقدية، ليس فقط على مستوى الكويت، بل على مستوى العالم.

وقام المدير العام بالوكالة، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، عبدالعزيز الزعابي، والمدير العام، قطاع الموارد البشرية، صادق عبدالله ونائب المدير العام، قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع، بإعلان اسم الفائز سعيد الحظ، محمد حنيف خان محمد، الفائز بجائزة المليون ونصف المليون دينار كويتي، المقدمة من حساب النجمة في البنك التجاري.



عروض حصرية



وتعقيبا على نجاح المهرجان، قال عبدالعزيز الزعابي: «البنك التجاري الكويتي يحرص دائما على مكافأة عملائه بأفضل العروض الحصرية، حيث يولي البنك اهتماما كبيرا بتنظيم مثل هذه الفعاليات للاحتفال بعملائه الفائزين في أكبر السحوبات والحملات الترويجية التي ينظمها على مدار العام».



وأضاف أن «التجاري» يسعى دائما للتطور من خلال خدماته وعروضه التسويقية والوصول لأكبر شريحة من العملاء وتعريفهم بالخدمات المصرفية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من العروض المجزية والمتواصلة المقدمة لهم، لافتا إلى أن البنك قد نجح في تحقيق هذا الهدف من خلال ابتكاره وتطويره الدائم للخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات عملائه وترتقي لمستوى تطلعاتهم.



برنامج متنوع



من جانبها، قالت أماني الورع: «يسعدنا أن نتوج الفائز بالجائزة الكبرى لحساب النجمة للعام الرابع، حيث تميز الحفل هذا العام بتنوع برنامجه الذي ضم وصلة طربية ممتعة التي أضافت أجواء من السعادة والفرح، كما تخلل مهرجان السحب فقرة المسابقات وتوزيع جوائز نقدية وقيمة على الجمهور. وتوجهت الورع بالشكر لكل من شارك في هذا الحدث الفريد».



ومن خلال الفعالية، تم تعريف مستمعي إذاعة 360FM على الخدمات التقنية المتطورة الجديدة التي يقدمها البنك، ومنها خدمة SwatchPAY!، كما تم تعريف المستمعين على مميزات بطاقة ماستر كارد المسبقة الدفع متعددة العملات وأنها الأولى من نوعها والتي تسمح للعملاء الاستفادة من أسعار صرف ثابتة وفقا لتاريخ شراء العميل لعملة البطاقة، علما أنها تصدر بـ 10 عملات مختلفة يمكن للعميل التحكم في استخدامها دون الحاجة لحمل بطاقات متعددة أو مبالغ نقدية بعملات مختلفة.

وبإمكان عملاء «التجاري» اختيار الخدمات المصرفية التي يرغبون في الحصول عليها عن طريق قنوات الاستخدام المتعددة بكل سهولة من خلال تطبيق البنك CBK Mobile أو التجاري أونلاين.



حملات ترويجية



وفي ختام مهرجان السحب الكبير لحساب النجمة، أكد البنك التجاري الكويتي سعيه الحثيث تجاه مكافأة عملائه عبر إطلاق المزيد من الحملات الترويجية والتسويقية ومهرجانات السحوبات للاحتفال معهم بتتويجهم وفوزهم بالجوائز التي يقدمها البنك لهم.