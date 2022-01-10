القاهرة - خديجة حمودة - وهناء السيد وناهد إمام - ومجدي عبدالرحمن



تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم اليوم بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يناير 2022، وأعلنت إدارة المنتدى عن استخدام تقنيات غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كوفيد-19 خاصة المتحور الجديد «أوميكرون».



وتضم التقنيات غير المسبوقة روبوتا متطورا يعمل على تعقيم القاعات، وروبوتا آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، فضلا عن تقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، هذا بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى في حالة ظهور حالات إصابة. واستحدث المنتدى - بحسب اليوم السابع - هذا العام لجنة تنظيمية جديدة ضمن لجان التنظيم لتكون مدعومة بفريق طبي ومزودة بإمكانيات متخصصة لفحص ومتابعة أي حالة يتم الشك في إصابتها بأي أعراض كوفيد-19، مع إجراء فحص دوري كل 48 ساعة لجميع المشاركين والضيوف، واستخدام الكاميرات الحرارية قبل دخول القاعات، وتطبيق كافة قواعد التباعد الاجتماعي خلال الجلسات وأنشطة المنتدى وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تطبق بمنتهى الحرص.



وفي إطار حرص منتدى شباب العالم على إتاحة الفرصة لمشاركة جميع من لم يتمكنوا من الحضور، أعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق منصتها التفاعلية للمشاركة في فعاليات المنتدى عن بعد، تهدف المنصة إلى إتاحة الفرصة لجميع المهتمين بمتابعة جميع فعاليات وأنشطة المنتدى بالإضافة إلى المشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى. بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين جميع المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين، فضلا عن إمكانية المشاركة افتراضيا في المنتدى من خلال قائمة «شارك المنتدى online» عبر التسجيل بالإيميل فقط.



ولأول مرة تستخدم هذه التقنية المنتديات من هذا النوع، حيث تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية جمع النقاط مع كل استخدام للموقع من خلال نظام النقاط التفاعلية، حيث يتم منح نقاط عن كل مشاركة في فعاليات المنتدى، ويمكن الاستفادة من مجموع النقاط في التقاط صورة تذكارية خاصة باستخدام تقنية «photo booth».



يضم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة مجموعة من أبرز القادة حول العالم في مجالات الريادة والإدارة والصحة والمناخ من مصر والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا ضمن قائمة المتحدثين، وتضم قائمة المتحدثين في المنتدى مجموعة من أبرز القادة حول العالم لاسيما في مجالات المناخ، حيث يشارك الوزير البريطاني ألوك شارما، رئيس قمة المناخ «كوب 26» في المنتدى وذلك قبل عام من استلام مصر رئاسة قمة «كوب 27»، والتي ستنعقد في مدينة شرم الشيخ، كما يشارك جون كيري، المبعوث الأميركي لشئون المناخ، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.