ما أبرز العادات التي يجب أن تتوقف عن فعلها في سن الأربعين؟

فترة الأربعينات قد تكون فترة مثيرة مليئة بالأحداث الحياتية، ولكن هناك أشياء معينة لا يمكننا فعلها في هذه الفترة، مثل تناول الطعام من دون اكتراث وإهمال ممارسة الرياضة.

وكشف خبراء صحة لموقع «إيت ذس نوت ذات» المختص بالصحة الغذائية، نصائح تساعدك على البقاء بصحة جيدة في فترة الأربعينات.



- تمارين العقل: قد يبدو العقل عضوا جامدا لا يتحرك، لكنه يستفيد كثيرا من التمارين الذهنية، التي تبقيك يقظا وتحافظ على صحة العقل، مثل تعلم أشياء جديدة، وتعلم لغة جديدة أو تعلم الطرق في مدينتك.



- الجلسة السيئة: توقف عن الجلوس السيئ، حيث يقول نيل أناند، أستاذ جراحة العظام ومدير إصابات العمود الفقري في لوس انجيليس: «آلام الظهر، خاصة آلام أسفل الظهر، يمكن أن تكون ناجمة عن الجلسة السيئة في العمل وعضلات البطن الضعيفة».



- الابتعاد عن التمارين الشاقة: الرياضة مهمة جدا في الأربعينيات، لكن هناك خطر إصابة حقيقيا لمن يمارس تمارين جديدة عليه، بشكل مكثف، وقد تؤدي لإصابات جسدية، لذا يجب التأني في التمارين وتنفيذها بدقة، لا بكثافة.



- التدخين: بالرغم من المعلومات المنتشرة حول مخاطر التدخين، فلا يزال الملايين يمارسون هذه العادة السيئة فالتدخين لا يضر فقط برئتيك، لأن سموم التدخين تصل إلى الكلى والمثانة، ونظام الترشيح في الجسم، ما قد يصيب الأعضاء الأخرى بالفشل على المدى البعيد.



- إهمال الضغط: ارتفاع ضغط الدم لا يضر قلبك فقط، بل له آثار خطيرة ودائمة على كليتيك أيضا.

ويعد ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط من بين الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي في الولايات المتحدة.



- السمنة: وفقا للخبراء، السمنة هي من بين أكثر عوامل الخطر بالنسبة للمصابين بأنواع كثيرة بالسرطان، ولكن قد تفاجأ عندما تعلم أن الدراسات أظهرت أن مجرد زيادة الوزن، وليس بالضرورة السمنة الهائلة، يزيد من المخاطر أيضا، لذا يجب مراقبة الوزن واتباع نظام صحي في الأربعينيات.

عن «سكاي نيوز»