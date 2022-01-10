ألحق لنس بضيفه رين خسارته الثالثة تواليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه عليه 1-0 ضمن منافسات المرحلة العشرين، ليقترب أكثر من المراكز الأوروبية.



ويدين لنس بفوزه المتأخر والقاتل لمهاجم رين السابق البديل ويسلي سعيد الذي تابع عرضية جوناثان غرادي داخل المنطقة فسدد بقدمه اليمنى في شباك الحارس التركي دوغان أليمدار (89). وتقدم لنس للمركز السادس في الترتيب برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد رين عند 31 في المركز الرابع.



وكان مرسيليا افتتح منافسات هذه المرحلة بفوزه على بوردو 1-0 الجمعة، ليرتقي للمركز الثاني برصيد 36 متأخرا بفارق 10 نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر.



وحقق لنس فوزه الثاني فقط على رين في المباريات الـ 16 الأخيرة بينهما في الدوري الفرنسي، مقابل 7 تعادلات والعدد ذاته من الهزائم.