واصلت العملة المشفرة «بيتكوين» تراجعها خلال عطلة نهاية الأسبوع لتقترب من مستوى 40 ألف دولار للمرة الأولى منذ أواخر سبتمبر الماضي، أي نحو 3 أشهر تقريبا.

ودفعت هذه الخسائر بيتكوين لتسجيل تراجعات منذ الذروة قبل ثلاثة أشهر إلى أن وصلت إلى 42%، من قيمتها.



كما تراجعت أيضا عملة الـ Ether، ثاني أكبر عملة مشفرة، وسط إشارات بأن الاحتياطي الفيدرالي يستعد لمكافحة التضخم المستمر من خلال سحب التحفيز.



وأشار محضر اجتماع الفيدرالي الذي عقد الشهر الماضي الذي صدر يوم الأربعاء، إلى إمكانية رفع الفائدة في موعد أقرب من المتوقع إلى جانب تقليص حيازة الأصول.



ومن شأن هذه الإجراءات إزالة السيولة من السوق، الأمر الذي قد يضعف بريق الأصول عالية النمو والمضاربة.