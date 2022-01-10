تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم من الجنسية الآسيوية قام بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة الى البلاد عن طريق البحر.



وبحسب بيان لوزارة الداخلية فقد وردت معلومات تفيد بقيام شخص بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة عن طريق البحر، وذلك بقصد الاتجار، وعلى ضوء ذلك تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات التي أكدت صحة المعلومات، وعليه تم استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل، حيث تم ضبط الكمية الملقاة في قاع البحر وبمعاينتها تبين انها عبارة عن حقيبتين بداخلهما كمية كبيرة من المواد المخدرة وبجردهما تم العثور على نحو 53 كيلو من مادة الحشيش المخدرة و5 آلاف قرص كبتاغون محكمة الإغلاق.

وبضبط المتهم ومواجهته بالمضبوطات أقر واعترف بما نسب إليه، كما أقر بأن لديه كمية أخرى من المخدرات يخفيها في مسكنه في السالمية، وعلى الفور تم الانتقال الى مسكنه، حيث تم العثور على 1 كيلو من مادة الحشيش ونصف كيلو من مادة الأفيون و10 غرامات من مادة الشبو، وتمت إحالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استمرار حملاتها الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة لضبط كل من تسول له نفسه جلب والاتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفة الخطيرة.