فاز د.رونالد يونس، مرشح لائحة «نقابة الأسنان تنتفض»، بمركز النقيب بأكثرية 740 صوتا، في حين حصل منافسه إلياس المعلوف على 601 صوت.



بدأت العملية الانتخابية عند الثامنة من صباح أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في داخل المكان ومحيطه، والمنافسة كانت على 3 لوائح متكاملة وبعض المنفردين، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النقابة المنتهية ولايتهم، ومجلس إدارة صندوق التعاضد ولجنة التقاعد واللجنة التأديبية وعددهم 20 عضوا.



واللوائح المنافسة تمحورت بين: لائحة برئاسة البروفيسور رونالد يونس بعنوان «النقابة تنتفض»، لائحة البروفيسور إلياس معلوف بعنوان «معا للإنقاذ»، ولائحة برئاسة د.إميلي حايك بعنوان «نقابتي ثورتي».



وفازت لائحة «معا للانقاذ» المدعومة من «حزب الله» و«حركة أمل» بـ 6 مقاعد في عضوية مجلس نقابة أطباء الأسنان وفازت لائحة «نقابة أطباء الأسنان تنتفض» بـ 4 مقاعد



وأعلن قطاع المهن الحرة في «تيار المستقبل» دعم د.رونالد يونس لمركز النقيب على أساس الانتخاب المباشر.