بدأ نادي زوايا فكرية في جمعية المهندسين الكويتية موسمه الجديد بمناقشة كتاب «أشهر 50 خرافة في علم النفس» بمقر الجمعية وبإدارة م.فاطمة العنزي، حيث شهدت الانطلاقة حضورا لافتا من قبل أعضاء وأصدقاء النادي الذين تقدمتهم رئيسة النادي م.فاطمة حيات.

وبهذه المناسبة، قالت حيات إن فعاليات النادي هذا الموسم حافلة، مشيرة إلى الاستعداد للقيام بزيارة إلى معرض الدوحة الدولي للكتاب في الفترة من 13 إلى 16 يناير، حيث سيشارك المهندسون والمهندسات في مناقشة رواية «الجذور» للكاتبة القطرية شمة الكواري في 15 الجاري بالدوحة.



وأضافت حيات ان أعضاء النادي يستعدون أيضا لإقامة جناحهم الخاص في معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته القادمة التي ستقام في أرض المعارض بمشرف في الفترة من 6 إلى 15 مارس المقبل، حيث تم عقد جلسة عصف ذهني عبر تطبيق «ZOOM» لتبادل الأفكار الجديدة التي يمكن تنفيذها بجناح النادي خلال فترة المعرض، مشيرة إلى سعي المهندسين والمهندسات الى إقامة فعاليات وأنشطة تعود بالفائدة العلمية والثقافية والترفيهية على زوار المعرض عموما وأعضاء وأصدقاء النادي بشكل خاص مع التأكيد على التزام الجميع بالاشتراطات الصحية والقرارات الرسمية الجديدة المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا.